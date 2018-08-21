«Яндекс» покажет крупнейший турнир по Dota 2

«Яндекс» покажет основной этап ежегодного киберспортивного турнира The International. Прямые трансляции и записи игр будут доступны на компьютерах и в мобильных устройствах. Проект станет частью рекламной видеосети «Яндекса» и позволит рекламодателям охватить целевую аудиторию без дополнительных вложений.

«Яндекс» договорился с устроителями соревнований, компанией Valve, о показе ключевых игр на территории России. Пользователи смогут увидеть их на главной странице «Яндекса», в результатах поиска и в приложении «Яндекс».

В трансляциях будут показаны рекламные видеоролики, размещенные в видеосети «Яндекса». Никаких дополнительных затрат от рекламодателей не потребуется. Если реклама была создана с подходящими таргетингами, зрители турнира ее увидят. При этом отдельно разместить рекламу в трансляции будет нельзя. «Яндекс» также готов делать индивидуальные проекты для рекламодателей, которые хотят размещать рекламу для поклонников киберспорта.

«Реклама в трансляциях киберспортивного турнира на "Яндексе" способна дать один из самых высоких коэффициентов отдачи от вложенных инвестиций за счет возможности точечной коммуникации с поклонниками компьютерных игр», — сказал Леонид Савков, коммерческий директор компании «Яндекс».

Турнир проходит в Ванкувере с 15 по 25 августа 2018 г. В соревнованиях участвуют восемнадцать команд со всего мира, игры основного этапа начались 20 августа в 20:00 по московскому времени. Призовой фонд превышает $24 млн. По данным SuperData и PayPal, в России киберспортом увлекаются в основном мужчины от 25 до 34 лет, а сами игры смотрят миллионы людей.