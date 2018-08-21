Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave

Parallels представила Parallels Desktop 14 для Mac, обновленную утилиту для запуска приложений Windows на компьютерах Mac с поддержкой macOS Mojave. Новинка экономит до 20 ГБ пространства хранения, используемого виртуальными машинами и запускается в 4 раза быстрее прежних версий.

Parallels Desktop 14 для Mac предлагает более 50 новых функциональных возможностей, предоставляет ресурсы для повышения производительности и ускорения обработки графики, включает поддержку новых технологий, а также последние версии Parallels Toolbox и

Parallels Access для Mac и Windows.

«Пользователи Parallels Desktop высоко ценят производительность и эффективность этого решения, — отметил Яков Зубарев, президент Parallels. — Выпуская Parallels Desktop 14, мы стремились развить наши преимущества, уделив особое внимание графике и хранению данных. Теперь наши клиенты получили самое эффективное за всю историю Parallels решение и возможность сэкономить до 20 ГБ дискового пространства. Мы добавили еще больше функций Windows для удобства работы на компьютерах Mac. Поддержка Touch Bar для приложений Windows (таких как OneNote или Quicken) позволяет пользователям добавлять на панель Touch Bar на Mac избранные приложения для мгновенного доступа к ним».

Как правило, размер виртуальных машин довольно велик: от 15 до 100 ГБ и больше. Поддерживая оба механизма хранения данных — и Windows, и Mac, — новая функция оптимизации хранения обеспечивает существенную экономию дискового пространства. Функция высвобождения места на диске теперь лучше обрабатывает сценарии с несколькими виртуальными машинами. Новые моментальные снимки занимают меньше места (экономия доходит до 15 %).

Parallels Desktop 14 позволяет использовать рукописный ввод Microsoft для редактирования документов Microsoft Office для Windows на компьютере Mac, включая поддержку чувствительности к нажатию в таких приложениях, как PowerPoint, Microsoft Edge, CorelDRAW, Fresh Paint, Leonardo, openCanvas и Photoshop для Windows.

В Parallels Desktop 14 добавлены стандартные наборы Touch Bar для следующих приложений: Microsoft Visio и OneNote, SketchUp, AutoCAD, Revit, Quicken, QuickBooks и Visual Studio. Они дополняют текущие наборы Touch Bar в Parallels Desktop для приложений Windows, включая Office 2016 (Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Outlook), меню «Пуск» и рабочий стол Windows (Кортана, представление задач и элементы, закрепленные на панели задач), проводник (параметры «Открыть» и «Сохранить как») и веб-браузеры (Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Vivaldi).

Parallels Desktop 14 поддерживает темный режим. Компонент Quick Look для файлов Windows теперь отображает быстрые действия. Поддержка других возможностей Mojave, которые пока находятся в разработке, будет протестирована, определена и реализована к моменту выпуска общедоступной версии Mojave.

Parallels Desktop 14 теперь включает улучшенную поддержку OpenGL для ресурсоемких графических приложений, а также существенные улучшения в SketchUp 2017/2018, CTVox, DIALux 8 и OriginLab. Все режимы просмотра улучшены с точки зрения скорости и использования памяти, что особенно важно при работе на нескольких внешних экранах с высоким разрешением, включая 5K.

Неиспользуемая виртуальная видеопамять теперь эффективно возвращается в системную память Mac. Автоматический режим обработки графики позволяет Windows использовать более 2 ГБ системной памяти Mac для обработки видео, по возможности предоставляя к ней доступ приложениям Windows.

Новые функции Business Edition включают более широкие возможности управления, а также порталы безопасности и лицензирования. Дополнительные улучшения: доступ к устройствам чтения смарт-карт теперь предоставляется автоматически в Mac и Windows (если включена поддержка смарт-карт). Администраторы могут приглашать пользователей по электронной почте и назначать отдельных администраторов для сублицензий. Замена существующих виртуальных машин в режиме развертывания позволяет оптимизировать производительность. Приложения, развертываемые в режиме одного приложения, запускаются быстрее и включают новый, современный экран-заставку. Портал Parallels «Личный кабинет» оптимизирован для решения наиболее типичных задач пользователей.

Новые и популярные инструменты из Parallels Toolbox предоставляют следующие возможности: создать снимок страницы — захват и печать длинных веб-страниц, не помещающихся на экране. Создание и печать снимков экранов веб-страниц одним кликом, включая страницы, не помещающиеся в окне браузера. Высвобождение памяти — оптимизация загрузки памяти ОЗУ и ее потребление на Mac. Добавление Free Memory на панель меню macOS, чтобы одним кликом проверять доступный объем памяти ОЗУ и эффективно распоряжаться ею. Изменить размер изображений — пакетное преобразование изображений в нужный размер и формат файла.

Значительно улучшены следующие показатели производительности работы: повышение быстродействия до 200% для iMac Pro (кодирование звука и видео, ИИ, 3D-моделирование, шифрование и другие нагрузки со сложными математическими вычислениями) благодаря поддержке набора инструкций процессора AVX512 Intel Cannon Lake; ускорение запуска приложений до 80%; ускорение загрузки до 10%; ускорение приостановки для раздела APFS до 30%; увеличение частоты кадров в секунду для общей камеры до 130%; увеличение частоты кадров в секунду в режиме Coherence до 17%.

Решения Parallels Desktop 14 для Mac, Parallels Desktop 14 для Mac Pro Edition и Parallels Desktop для Mac Business Edition уже сегодня доступны подписчикам и пользователям Parallels Desktop 12 и 13, которые могут выполнить обновление до новой версии (parallels.com/upgradepd14), новым клиентам в интернет-магазине parallels.com/desktop, а также в розничных и интернет-магазинах по всему миру. Также для загрузки доступны бесплатные 14-дневные полнофункциональные пробные версии.

Рекомендованная розничная цена Parallels Desktop 14 для Mac — 3990 руб. за годовую подписку и 4990 руб. за бессрочную лицензию. Стоимость версий Parallels Desktop для Mac Pro Edition и Business Edition для новых пользователей составляет 4990 руб. в год. Заказчики с бессрочными лицензиями Parallels Desktop 12 и 13 могут перейти на Parallels Desktop 14 за 2490 руб. (или на подписку Parallels Desktop для Mac Pro Edition за 2490 руб. в год). Подписки Parallels Desktop включают дополнительную параллельную подписку на Parallels Toolbox для Mac или Windows, а также Parallels Access.