Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по платформам мобильной разработки

Oracle объявила о позиционировании в сегменте лидеров в Магическом квадранте Gartner по платформам разработки мобильных приложений 2018 г. (Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms). Уже второй год подряд Oracle Mobile Cloud отмечается среди лидеров, что еще больше подчеркивает сильные качества решения Oracle, которое предлагает разработчикам новейшие технологии, помогающие создавать унифицированные мультиканальные приложения.

Поскольку привычки мобильных пользователей постоянно меняются, организации прилагают все больше усилий, чтобы взаимодействовать с аудиторией через различные платформы. Согласно Gartner: «К 2020 г. 55% от общего числа всех организаций развернут (в промышленном режиме) как минимум один дополнительный клиентский интерфейс в дополнение к уже используемым мобильным приложениям». Кроме того, аналитики предсказывают, что "к 2021 г. по крайней мере треть организаций развернет мультиканальную платформу разработки для поддержки мобильных, веб-коммуникаций, голосового общения и дополненной реальности". Используя Oracle Mobile Cloud, организации могут создавать единый опыт взаимодествия для всех платформ, чтобы вовлекать заинтересованную аудиторию на самых популярных устройствах и платформах.

«Смартфонами пользуется все больше людей и мобильные приложения, хотя и продолжают играть ключевую роль в вовлечении клиентов, начинают уступать место новым технологиям, таким как диалоговые интерфейсы, – отметил Сухас Ульяр, вице-президент Oracle по управлению продуктами. – Добавление таких сервисов, как интеллектуальные чат-боты Oracle, которые позволяют легко создавать чат-боты для клиентов, будет способствовать цифровой трансформации, поскольку компании вовлекают аудиторию, задействуя новые и инновационные платформы».

Согласно Gartner, «лидеры должны демонстрировать уверенное сочетание полноты концепции и способности ее реализовать. В сегменте платформ разработки мобильных приложений (Mobile Application Development Platforms, MADP) это означает, что лидеры не только хорошо разбираются в кроссплатформенной разработке, развертывании приложений и управлении ими на протяжении всего жизненного цикла, но также демонстрируют сильную стратегию по поддержке разработки с использованием разных клиентских интерфейсов. У лидера также должны быть открытые архитектуры, и он должен поддерживать открытые стандарты, в то же время демонстрируя глубокое понимание требований к ИТ, а также масштабируемые каналы продаж и партнерства. Лидеры должны предоставлять платформы, которые можно легко приобрести, запустить, развернуть и обновить, интегрируемые с целым рядом систем и сторонних облачных сервисов».

Oracle Mobile Cloud входит в состав Oracle Cloud Platform и является полнофункциональной многоканальной платформой, управляемой Oracle, которая помогает разработчикам и предприятиям разумно и с учетом контекста взаимодействовать с клиентами, деловыми партнерами и сотрудниками по каналам, выбранным конечным пользователем. Она предлагает решения, не требующие написания программного кода, и позволяет заказчикам предоставлять клиентам вовлекающий, персонализированный цифровой опыт по нескольким каналам. Для вовлечения клиентов можно задействовать не только мобильные приложения и веб-каналы, но и использовать для всех платформ и сервисов интеллектуальные чат-боты с преимуществами искусственного интеллекта - нового скачка в технологиях. Помимо платформы для создания привлекательных мобильных, веб-приложений и чат-ботов, заказчики также получают глубокую аналитическую информацию. Аналитика и мониторинг позволяют понимать поведение клиентов и то, как они используют те или иные каналы, а также оценивать производительность приложений на разных платформах. Поэтому организации могут персонализировать взаимодействие, сделать его более удобным для пользователей и гарантировать, что все работает с максимальной производительностью. Платформа также позволяет организациям легко подключать свои серверные приложения (backend), что является ключевым фактором для создания целостной стратегии вовлечения клиентов.