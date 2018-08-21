Huawei представила смартфоны Huawei nova 3 в России. Цена

Huawei представила третье поколение семейства nova — смартфон Huawei nova 3, оснащенный двумя двойными камерами и функциями фотосъёмки на основе искусственного интеллекта. Смартфон работает на базе процессора Kirin 970, имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также оснащен удобным интерфейсом EMUI 8.2 на базе Android 8.1.0.

Обе стороны корпуса покрыты 3D стеклами, благодаря которым Huawei nova 3 удобно лежит в руке. Яркий и четкий Full HD+ экран FullView с диагональю 6,3 дюйма и соотношением сторон 19,5:9 делает устройство более комфортным и функциональным.

Среди новых специально разработанных вариантов расцветки в линейке появился градиентный переливающийся фиолетовый цвет, в котором пурпурный плавно переходит в оттенок синего, превращая смартфон в стильное устройство, привлекающее внимание.

Смартфон Huawei nova 3 получил две двойные камеры и набор функций для фотосъёмки на основе искусственного интеллекта. Это открывает перед пользователями широкие возможности для творчества в самых разных жанрах, от селфи до пейзажной и студийной фотографии.

Двойная фронтальная камера Huawei nova 3 состоит из основного модуля с разрешением 24 МП и дополнительного 2 МП модуля. Основной модуль, оснащенный объективом с диафрагмой f/2.0, служит для захвата картинки с максимальной детализацией, а дополнительный модуль, оснащенный датчиками расстояния, отвечает за передачу глубины кадра. Вместе два модуля способны формировать натуральный и выразительный эффект боке, выделяя объект съёмки на фоне размытого заднего плана.

Помимо этого, во время съёмки автопортретов фронтальная камера Huawei nova 3 распознаёт более 200 видов различных сцен в восьми категориях, среди которых «небо», «зелень» и «пляж», что позволяет подобрать оптимальный набор параметров, одновременно корректируя автопортреты.

Основная камера Huawei nova 3 состоит из 24 МП монохромного и 16 МП RGB модулей. Цветной модуль оснащен объективом из 6 линз сдиафрагмой f/1.8. Совместная работа двух модулей позволяет не только получать невероятно чёткие снимки, но и открывает широкие возможности для редактирования и обработки изображений. Во время работы основной камеры искусственный интеллект мгновенно анализирует картинку, идентифицируя более 500 различных сцен в 22 категориях. Специальный алгоритм распознаёт контуры объектов, текстуры, градиенты, характер освещения и применяет эту информацию во время обработки снимка, используя также данные о глубине объектов и сцены. Он учитывает даже выражение лица, характер одежды, позу и направление освещения, помогая пользователям одним нажатием кнопки получать яркие и выразительные портреты.

Смартфоны Huawei nova 3 оснащены модулем нейронных вычислений, который значительно повышает эффективность обработки задач, делая возможными распознавание сцен и оптимизацию изображений с высокой скоростью в реальном времени. Встроенный в процессор выделенный стабилизатор изображений (ISP) обрабатывает данные с сенсоров, обеспечивая качественное изображение.

Huawei nova 3 предлагает пользователям несколько новых функций, способных сделать моменты повседневной жизни проще и приятнее. Датчики внешнего освещения позволяют разблокировать устройство с помощью распознавания лица при любых условиях. Для того чтобы обеспечить работу разблокировки в любое время суток, в одну из камер встроен инфракрасный сенсор, способный распознать владельца смартфона даже в полной темноте.

Для любителей видеоигр и работы в других приложениях с ресурсоёмкой графикой новинка получила фирменную технологию обработки графики GPU Turbo, которая поддерживается процессором Kirin 970 и значительно повышает эффективность и снижает энергопотребление устройства. При возникновении проблем с сетью во время игры Huawei nova 3 быстро переключается на другую сеть, не создавая помех и задержек. Кроме того, оба слота SIM поддерживают 4G и VoLTE, что позволяет играть в игры и совершать звонки одновременно.

Смартфон оснащен анимированными 3D Qmoji, которые передают выражение лица пользователя, движения и голос, превращая сообщение в личное и креативное послание. Новые анимированные AR персонажи добавят индивидуальности к вашим фото и видео.

Продажи Huawei nova 3 в России стартуют 25 августа в фирменных магазинах в ТЦ Метрополис, ТЦ Афимолл, в многофункциональном центре Huawei на Тверской улице, а также в магазинах-партнерах компании. Смартфон поступает в продажу в черном и переливающемся фиолетовом цвете по рекомендованной розничной цене 29 990 руб. Предзаказ в официальном интернет-магазине shop.huawei.ru будет доступен с 21 августа.

При покупке Huawei nova 3 во всех фирменных магазинах пользователи получат гарантированные подарки - беспроводные наушники Huawei Free Buds.