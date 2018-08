HMD Global представила безрамочные смартфоны Nokia 6.1 Plus и 5.1 Plus. Цены

HMD Global, дом для телефонов Nokia, представила новые безрамочные смартфоны Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus. Несмотря на доступную цену, оба смартфона обладают высокой производительностью и позволяют делать фотографии на профессиональном уровне за счет использования технологий искусственного интеллекта для обработки изображений.

Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, сказал: «С самого начала мы сфокусировались на том, чтобы пользователи наших смартфонов получили все, что ожидают от телефонов Nokia и даже больше – выдающийся дизайн и высокое качество исполнения, технологии, которые реально помогают в повседневных делах и, конечно, чистый, безопасный, обновляемый Android. Представленные сегодня Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus оснащены безрамочными дисплеями и новейшими процессорами. Новинки, дополнившие линейку смартфонов Android One, обладают высочайшей производительностью, поддерживают функции на основе искусственного интеллекта и обладают всеми характеристиками премиальных смартфонов».

Безрамочный смартфон Nokia 6.1 Plus в тонком компактном корпусе с ярким экраном с разрешением FHD+, соотношением сторон 19:9, диагональю 5,8 дюйма и цветовым охватом в 96% позволяет в полной мере насладиться контентом с эффектом присутствия. Поверхность смартфона на 93% состоит из закругленного стекла, обеспечивающего тактильный комфорт для пользователя. Элегантный дизайн дополнен высокой производительностью – смартфон оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 636, производительность которого на 40% выше, чем у чипсета предыдущего поколения. Улучшенный графический процессор и технологии оптимизации использования батареи позволяют владельцу дольше смотреть фильмы и слушать музыку.

Основная камера с двумя сенсорами с разрешением 16 МП и 5 МП позволяет делать четкие снимки. Передовые технологии обработки изображений отвечают за профессиональное качество снимков – пользователь может самостоятельно в режиме реального времени выбирать степень размытия фона при использовании эффекта боке. Nokia 6.1 Plus делает снимки на профессиональном уровне: режим HDR автоматически подбирает глубину цвета, изображения обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта, при съемке портретов используется режим портретного освещения, а разнообразные фильтры, маски и 3D-персонажи превращают процесс фотографирования в развлечение.

Кроме того, обладатели Nokia 6.1 Plus смогут делать зеркальные сэлфи с помощью 16-мегапиксельной фронтальной камеры, обеспечивающей высокий уровень детализации. Режим #Bothie в Nokia 6.1 Plus улучшен за счет использования технологий искусственного интеллекта, позволяющих наложить фильтры и маски на сделанные фото и видео, а затем в режиме реального времени транслировать получившийся контент на Facebook и YouTube.

В Nokia 5.1 Plus установлен восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, обычно используемый в смартфонах более высокой ценовой категории. Мощность процессора позволяет с комфортом играть в любые игры или одновременно запускать несколько приложений, в том числе – приложения для обработки видео. Применяемые в новом телефоне передовые технологии обработки фото позволяют делать снимки профессионального уровня – с эффектом глубины изображения и мягким размытием фона, а также использовать режим портретного освещения. Основная камера с двумя сенсорами с разрешением 13 МП и 5 МП, а также функцией цифровой стабилизации, компенсирующей дрожание камеры в руках пользователя при съемке, позволяя добиться четкого видеоизображения при любых условиях.

Безрамочный дисплей с диагональю 5,8 дюйма и разрешением HD+ делает комфортным просмотр контента на экране телефона. Особое внимание уделено дизайну корпуса, толщина которого составляет всего 8 мм: глянцевый изогнутый 2.5D дисплей и стеклянная задняя поверхность дополнены скругленными краями, а ободок основной камеры выполнен из качественно обработанного металла. Благодаря продуманной эргономике телефон удобно лежит в руке. Литой металлический корпус в раме из поликарбоната протестирован на прочность в условиях экстремальных температур и ударных воздействий, и соответствует высоким стандартам Nokia.

Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus пополнили линейку Android One смартфонов Nokia с разработанным Google программным обеспечением, обеспечивающим высокий уровень безопасности и защищенности устройств. Оба телефона будут получать ежемесячные обновления функций безопасности в течение трех лет и обновления ОС в течение двух лет в рамках программы Android One. Смартфоны Nokia Android One обеспечивают долгую работу от одного заряда батареи за счет ограничения фонового использования приложений и имеют достаточно свободного пространства для хранения пользовательского контента, поскольку поставляются без предустановленных приложений сторонних разработчиков. Кроме того, владельцы смартфонов Nokia первыми получат регулярные обновления сервисов Google, в числе которых «Google Ассистент» и «Google Фото» c безлимитным сервисом хранения фотографий, снятых в высоком разрешении.

Использование Android Oreo из коробки обеспечит возможность наслаждаться новейшими функциями, в числе которых Ассистент Google и Google Объектив (Google Lens). Оба смартфона получат обновление операционной системы до Android Pie, поддерживающей множество новых функций, и в том числе – функцию App Actions. Эта функция сканирует Launcher, Smart Text Selection, Play Маркет, браузер Google и Ассистент и запускает нужные пользователю приложения, предугадывая его действия. Например, благодаря App Actions пользователь будет тратить меньше времени на вызов такси или поиск любимого плейлиста.

Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus будут доступны в трех цветовых вариантах – глянцевый черный, глянцевый белый и глянцевый индиго.

Nokia 6.1 Plus появится в продаже в ряде стран в августе, ориентировочная среднемировая розничная цена составит €249.

Nokia 5.1 Plus появится в продаже в ряде стран в сентябре, ориентировочная среднемировая розничная цена составит €199.