D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000

D-Link объявляет о расширении линейки управляемых гигабитных коммутаторов DGS-3000 девятью новыми моделями: DGS-3000-10L, DGS-3000-20L, DGS-3000-28L, DGS-3000-28LP, DGS-3000-28X, DGS-3000-28XS, DGS-3000-28XMP, DGS-3000-52L, DGS-3000-52X. Новые коммутаторы предназначены для использования на уровне доступа в операторских сетях Metro Ethernet, сетях государственных, ведомственных, коммерческих организаций и предприятий, а также медицинских, социальных и образовательных учреждениях.

Каждый коммутатор оснащен консольным портом RJ-45, а также разъемом RPS, предназначенным для подключения внешнего резервного источника питания DPS-500A / DPS-500DC/B, либо подключения коммутатора к источнику постоянного тока.

Все Ethernet-порты коммутаторов обеспечивают защиту от статического электричества до 6 кВ. Новые DGS-3000 оборудованы кнопкой ZTP (Zero Touch Provisioning) и поддерживают функцию автоконфигурирования. Коммутаторы DGS-3000-10L / 20L / 28L оснащены пассивной системой вентиляции, а в коммутаторах DGS-3000-28LP / 28X / 28XS / 28XMP / 52L / 52X реализована технология интеллектуального управления работой вентиляторов Smart Fan, обеспечивающая регулировку скоростей вращения в зависимости от температуры устройств. Все коммутаторы DGS-3000 соответствуют стандарту Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az).

Функционал обеспечения безопасности DGS-3000 включает функции IP-MAC-Port Binding, Port Security, DHCP Server Screening, защиту от атак типа DoS и ARP Spoofing. Управление доступом клиентов осуществляется с помощью аутентификации 802.1Х на основе портов/ MAC-адресов, списков контроля доступом ACL, функции 802.1X Guest VLAN, позволяющей создать гостевую VLAN с ограниченными правами для пользователей, не прошедших аутентификацию. Также поддерживается управление доступом на основе МАС-адресов (MAC) и Web-интерфейса (WAC).

Для предоставления услуг IPTV в коммутаторах реализованы функции IGMP / MLD Snooping, IGMP / MLD Snooping Fast Leave, IGMP Authentication и Limited IP Multicast. Функция ISM VLAN позволяет эффективно использовать полосу пропускания каналов связи благодаря передаче многоадресного трафика в отдельной VLAN. Поддержка функции Q-in-Q обеспечивает возможность объединения в рамках сети провайдера территориально-распределенных сетей клиентов с настроенными VLAN. Для дифференцированного обслуживания трафика коммутатор поддерживает расширенный функционал QoS, включая классификацию пакетов по 8 очередям приоритетов (802.1p и DSCP) и механизм управления полосой пропускания Three Color Marker.

Благодаря технологии Single IP Management можно объединять в виртуальный стек до 32 коммутаторов и управлять ими через один IP-адрес.

Функционал повышения отказоустойчивости включает Loopback Detection, Link Aggregation (802.1AX), Port Mirroring, поддержку протоколов Spanning Tree (802.1D, 802.1w, 802.1s) и протокола ERPS (ITU-T G.8032), благодаря которому обеспечивается быстрое время восстановления связи (50 мс) при отказе одной из линий в кольце.

Управление и настройка DGS-3000 могут осуществляться с помощью Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI) или протоколов Telnet, SNMP v1/v2с/v3 и SSH/SSL (IPv4/IPv6). Также устройства поддерживают протокол мониторинга RMON (v1/v2), функцию sFlow для мониторинга сетевой активности и широкий набор функций для диагностики кабеля и обнаружения неисправностей (IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU-T Y.1731, Dying Gasp).

Также в линейку DGS-3000 входят DGS-3000-10TC и DGS-3000-26TC.

Новые коммутаторы серии DGS-3000 уже поступили на российский склад D-Link и доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованные цены для конечных пользователей: DGS-3000-10L – $235, DGS-3000-20L – $285, DGS-3000-28L – $311, DGS-3000-28LP – $711, DGS-3000-28X – $497, DGS-3000-28XMP – $1071, DGS-3000-28XS – $678, DGS-3000-52L – $678, DGS-3000-52X – $1071.