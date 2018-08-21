ДИТ Москвы: у 8 из 10 москвичей есть смартфон

По данным исследования «Использование цифровых устройств в Москве», проведенного в июле аналитиками столичного Департамента информационных технологий, порядка 80% москвичей пользуются смартфонами. За последние пять лет этот показатель вырос более чем в 2,5 раза.

Согласно исследованию, больше половины владельцев гаджетов совершают платежи через мобильный и интернет-банки. Еще около 17% горожан читают на смартфоне электронные книги, порядка 8% — пользуются «умными» часами. Столько же людей следят за своим здоровьем с помощью фитнес-трекеров, а у 2% горожан есть шлемы и очки виртуальной реальности.

«Если пять лет назад смартфон был только у каждого третьего жителя Москвы, то сегодня он есть у восьми человек из десяти. Сфера применения электронных устройств расширяется за счет улучшения их функциональности и характеристик, а также из-за активного развития цифровой инфраструктуры в городе. Так, распространение приложений мобильного банкинга и систем мобильных платежей для пользователей смартфонов превратило их в настоящие электронные кошельки. Сейчас 69% москвичей совершают платежи и переводы через мобильный или интернет-банк», — сказал руководитель продукта «Аналитика» Департамента информационных технологий Иван Бутурлин.

Иван Бутурлин отметил, что в исследовании приняли участие 900 респондентов по телефону, а еще 1,5 тыс. человек заполнили анкеты через интернет.