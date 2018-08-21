«Автоматика» представит на «Армии-2018» около 40 разработок в сфере ИБ, засекреченной связи и телекома

«Автоматика» (входит в госкорпорацию Ростех) представит в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» около 40 новых продуктов в сфере своей деятельности - информационной безопасности, систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем и систем автоматизированного управления.

Традиционно концерн предлагает не единичные, а комплексные решения, конкурентоспособные и востребованные потенциальными заказчиками. Практически вся продукция - двойного назначения, и востребована не только для силовых ведомств страны, но и для органов гражданского управления, бизнес-структур, где вопросы защиты информации и создания информационно-телекоммуникационных систем стали весьма актуальны.

Среди новинок - разработки Пензенского научно-исследовательского электротехнического института - комплексы «Швейцар-М» и «М-687». Оба предназначены для криптографической защиты информации в интернет-сетях. Но если «Швейцар-М» - это малогабаритное устройство с малой емкостью, обеспечивающее обслуживание до 50 одновременно встречно работающих абонентов, то комплекс «М–687» может обслуживать до 5 000 одновременно работающих абонентов.

В линейке продукции двойного назначения интерес привлечет разработка головного предприятия Концерна «Автоматика» - аппаратно-программный комплекс криптографической защиты СТРОМ-VPN-100. Он предназначен для «закрытия» транспортных каналов, использующихся для передачи данных по IP-протоколу. Комплекс выполняет роль Центра управления безопасностью и реализует целый ряд функций, таких, как удаленное управление конфигурацией сети, возможность генерации ключей шифрования с автоматическим контролем срока их действия и заменой через защищенную сеть и др.

НИИ «Масштаб» (г. Санкт-Петербург) представит унифицированные системообразующие телекоммуникационные комплексы, особенностью которых является совместимость с серверными средствами и абонентским оборудованием видеоконференцсвязи различных производителей - Polycom, Cisco и др. Это обеспечивает возможность плавной миграции на полностью российские решения в сфере видеоконференцсвязи.

В числе уникальных разработок концерна - офисный IP-телефон «Круиз-К», который реализует как конфиденциальные, так и открытые переговоры. Это первый в коммерческой продаже в России IP-телефон с криптозащитой. Линейку «Круиз» продолжает офисный IP-видеотелефон «Круиз-В», обеспечивающий как засекреченную, так и открытую видеотелефонную связь по IP-сетям.

Зарубежных партнеров Концерн «Автоматика», сотрудничающий с заказчиками из более чем 20 стран мира, ознакомит с аппаратурой автоматического засекречивания телефонной и цифровой информации Е-11С и Е-11Н. Оба изделия работают по различным каналам связи и на высоких скоростях, имеют несколько режимов передачи и гарантированную стойкость. Для того, чтобы расшифровать информацию, переданную этими аппаратами, потребуется более 50 лет.

Интерес вызовет продукция нового направления деятельности концерна – создание комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам. В инициативном порядке предприятием разработан полный комплект многофункциональных средств борьбы с «беспилотниками» в переносном («Пищаль»), мобильном («Сапсан») и стационарном исполнении («Таран»).

Каждый из них включает в свой состав подсистемы обнаружения и сопровождения БПЛА, радиоэлектронного воздействия на их каналы связи и управления, возможность передачи целеуказаний средствам огневого поражения «беспилотников» и др.

Разработанные комплексы прошли предварительные испытания в интересах ФСБ, Минобороны, Национальной гвардии Российской Федерации и получили положительные оценки указанных ведомств.

На стенде Концерна «Автоматика» всего лишь за одну-две минуты любой желающий сможет освоить новую армейскую специальность - «истребитель дронов». Поможет в этом демонстрационно-обучающий модуль «Пищаль».

Большинство из разработанных концерном продуктов не имеют аналогов в России и за рубежом. Технические средства прошли испытания и имеют сертификаты соответствующих органов.