Asus представила ноутбук VivoBook S13

Asus представила VivoBook S13 (S330), ноутбук с дисплеем NanoEdge и настолько узкой рамкой, что экран занимает 89% поверхности крышки. Этот компактный и легкий 13,3-дюймовый ноутбук оснащен процессором Intel Core 8-го поколения (до модели i7) и видеокартой Nvidia GeForce MX150. Шарнирное крепление ErgoLift задает удобный для набора текста наклон клавиатуры. Новейший представитель серии VivoBook S отличается стильным оформлением в трех цветовых решениях. Для максимально быстрой работы с данными в ноутбуке VivoBook S13 установлен твердотельный накопитель емкостью до 512 ТБ.

За звучание в ноутбуке VivoBook S13 отвечает аудиотехнология Asus SonicMaster. Кодек профессионального уровня обеспечивает точное воспроизведение звука, а динамики с увеличенными резонаторами делают звучание ноутбука по-настоящему глубоким.

Двухдиапазонный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac обеспечивает скорость соединения до 867 Мбит/с — почти в 6 раз выше, чем предыдущий стандарт 802.11n. Скорость соединения важна для комфортной работы в интернете и потоковых видеотрансляций. Кроме того, в ноутбуке VivoBook S13 установлен модуль Bluetooth 4.2.

VivoBook S13 оснащен сканером отпечатков пальцев для входа в систему одним касанием с помощью функции Windows Hello. Авторизация стала как никогда простой и безопасной. Благодаря подсветке клавиатуры работать с ноутбуком удобно даже в темноте. Высота хода клавиш составляет комфортные для набора текста 1,4 мм.

Ноутбук VivoBook S13 оснащен портами USB Type-C (USB-C), USB 3.1 Gen1 Type-A, и USB 2.0, выходом HDMI и слотом для карты памяти microSD.

Во всех ноутбуках серии VivoBook установлены высококачественные аккумуляторы высокой емкости. Заряда батареи хватает до 12 часов автономной работы, гораздо дольше, чем у моделей с обычным литий-ионным аккумулятором. Технология быстрой зарядки позволяет зарядить практически разряженную батарею до 60% всего за 49 минут. Встроенная технология защиты аккумулятора Asus Battery Health Charging гарантирует безопасность процесса зарядки, продлевает срок службы батареи и помогает поддерживать высокую емкость аккумулятора в течение длительного времени.