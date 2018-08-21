АНО «Цифровая экономика» опубликовала новую базу решений, способствующих цифровой трансформации экономики

АНО «Цифровая экономика» опубликовала обновленный релиз кейсов цифровой трансформации экономики для возможной реализации в регионах. Обновленная база, состоящая из 35 решений, будет представлена 23 августа 2018 г. на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

База пополнились решениями, позволяющими за счет применения и использования современных цифровых решений обеспечить прозрачность и контроль оборота древесины, оптимизировать процессы организации и контроля пассажирских перевозок, функционирования системы общественной безопасности в местах массового пребывания граждан, снизить аварийность на автодорогах, повысить пропускную способность улично-дорожной сети без ее расширения, повысить прозрачность получения детских путевок в санаторно-оздоровительные организации, оптимизировать энергоэффективность электросетевых компаний, деятельность медицинских компаний, организаций жилищно-коммунального комплекса, а также повысить качество их услуг.

Как отметил директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, в обновленный релиз вновь вошли как кейсы, реализованные ведущими российскими организациями-лидерами ИТ-отрасли, так и решения, разработанные региональными ИТ-компаниями, показавшими свою эффективность на практике.

Значительная часть решений внедряется с использованием различных механизмов государственно-частного партнерства, не требующих прямых государственных или муниципальных инвестиций, что позволяет в условиях бюджетных ограничений реализовывать одновременно несколько проектов по цифровой трансформации в целях получения явных экономических и социальных эффектов.