ZTE начинает российские продажи смартфона Blade A530. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о том, что смартфон ZTE Blade A530 из бюджетной линейки с большим дисплеем с соотношением сторон 18:9 поступит в продажу в России 24 августа.

ZTE Blade A530 оборудован 5,45 дюймовым полноэкранным дисплеем HD+ (1440 x 720), который занимает 82% площади корпуса. Экран с минимальными рамками формата 18:9 обеспечивает широкие углы обзора и точные цвета, а также вмещает больше информации. При необходимости его можно разделить на две части и работать с двумя приложениями одновременно — например, смотреть видео и обмениваться сообщениями или читать ленту в соцсетях. Таким образом повышается мультизадачность устройства.

Смартфон поддерживает технологию Dual-SIM-Dual-Dual-LTE, чтобы пользователь всегда имел доступ к высокоскоростному интернету и голосовой связи. Помимо одновременной поддержки двух SIM-карт, в устройстве предусмотрен отдельный слот для карты памяти microSD.

ZTE Blade A530 работает на 64-битном четырехъядерном процессоре MediaTek MT 6739 и оборудован 2 ГБ оперативной памяти. Энергосберегающие функции и батарея 2600 мАч дадут возможность пользоваться смартфоном в течение дня. Устройство «изучает» частоту использования приложений и закрывает те из них, которые меньше всего востребованы, но чрезмерно потребляют энергию. Когда период бездействия длится дольше заданного времени, смартфон переходит в режим сна.

Отдельного внимания заслуживают возможности фотосъемки. 13-МП основная и 5-МП фронтальная камеры поддерживают ночной режим, а функция ретуши лица позволяет делать качественные снимки без особых усилий. Камера с поддержкой High-Dynamic Range делает два фото с разной экспозицией, а затем конвертирует из них финальное, максимально четкое изображение.

Среди других возможностей ZTE Blade A530 можно выделить поддержку Z-Backup — функции быстрого переноса контактов, фото, видео и музыки со старого смартфона на новый.

Новинка поступит в продажу в интернет-магазине ZTE и в магазинах розничных сетей: Евросеть, Связной, Мегафон, а также у других российских ритейлеров начиная с 24 августа. Рекомендованная розничная цена устройства 7 490 руб.