Zecurion приглашает к участию в бета-тестировании DLP-системы для Linux

Zecurion, российский разработчик систем защиты от внутренних угроз, приглашает принять участие в бета-тестировании DLP-системы для контроля рабочих станций на Linux. Оставить заявку можно на сайте компании.

Участие в бета-тестировании бесплатное. Активные участники получат призы от Zecurion, а также персональные условия на приобретение коммерческой версии продукта.

С выходом новой версии появится возможность контролировать использование съёмных устройств, печать на принтерах, передачу данных по сетевым каналам и блокировать утечки информации с рабочих станций под управлением ОС Linux.

Zecurion DLP Linux Agent делает снимки экрана и перехватывает ввод текста на клавиатуре. Для выявления утечки информации DLP-система анализирует передаваемые данные с помощью контентного анализа с использованием более 10 технологий детектирования, благодаря чему точность детектирования повышается со среднестатистических 60–70% для существующих DLP до 95% у системы Zecurion DLP Linux Agent.

Система предназначена для работы на Альт Линукс, Гослинукс и Astra Linux. Продукт позволяет создавать гибкие политики безопасности для USB-устройств, различных групп или отдельных пользователей. Управление политиками для Mac-, Windows- и Linux-платформ происходит через единую консоль управления системами Zecurion, что существенно упрощает работу офицера безопасности и сокращает время на обработку данных по инцидентам.

С дополнительной информацией по бета-тестированию можно ознакомиться на сайте компании.