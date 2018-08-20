ЦОД «Трастинфо» перевел инфраструктуру на новый уровень надежности

ЦОД «Трастинфо» (под управлением «Сервионика» (ГК «АйТеко») объявил о завершении очередного этапа модернизации – его специалисты совместно с представителями сервисной организации реализовали комплекс планово-предупредительных работ в системе бесперебойного электроснабжения. Масштабное обновление одной из ключевых систем дата-центра было проведено в считанные дни и незаметно для заказчиков – во время работ ЦОД функционировал в штатном режиме.

ЦОД «Трастинфо» с момента запуска в 2008 году соответствует требованиям к дата-центру уровня TierIII, уровень загрузки его мощностей превышает 80%. Сохранять лидирующие позиции дата-центру помогает масштабная программа модернизации, направленная на обеспечение высочайшей надежности инфраструктуры и бесперебойного предоставления сервисов клиентам. Очередным этапом этой программы стали планово-предупредительные работы в системе бесперебойного электроснабжения (СБЭ).

Сотрудники службы эксплуатации «Трастинфо» и сервисной организации всего за несколько дней, без изменения в режиме предоставления сервисов клиентам, обновили элементы источников бесперебойного питания (ИБП) в соответствии с указанными производителем сроками их службы, а также парк аккумуляторных батарей для обеспечения времени автономной работы системы, используя оборудования производства Delta.

Для решения задачи потребовалась проактивная работа по анализу необходимых изменений, подготовке четкого плана проведения работ, своевременному обеспечению необходимым запасом комплектующих и привлечению высококвалифицированных специалистов.

«Мы очень довольны полученным результатом и ходом этого проекта: плановая модернизация системы бесперебойного электроснабжения проведена квалифицированными специалистами, качественно и оперативно, – говорит Михаил Луковников, директор ЦОД «Трастинфо». – Сейчас ЦОД «Трастинфо» может гарантировать клиентам еще более высокий уровень доступности сервисов и надежности инженерной инфраструктуры, полностью соответствуя актуальным требованиям рынка».