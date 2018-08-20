Toshiba представила твердотельные накопители RM5 с интерфейсом SAS

Toshiba Memory Europe представила новую категорию SSD с интерфейсом SAS, предназначенных для замены твердотельных накопителей с интерфейсом SATA в серверных системах. Бюджетные SAS-носители (vSAS) 12 Гбит/с серии RM5 обладают емкостью, производительностью, надежностью, управляемостью и возможностями защиты данных, а с учетом их цены применение SSD с интерфейсом SATA больше не представляется актуальным.

Однородная среда на основе интерфейса SAS давно является золотым стандартом корпоративных серверов и систем хранения данных. Обладая опытом вертикальной интеграции технологии флеш-памяти, микропрограммного обеспечения и проектирования контроллеров, компания Toshiba Memory Corporation использует свои лидирующие позиции крупнейшего в мире поставщика SSD с интерфейсом SAS и создает серию RM5, ликвидируя ценовой разрыв с устройствами SATA и представляя новый класс твердотельных накопителей. Интерфейс SATA не может конкурировать с SAS, оставаясь далеко позади по производительности, надежности и возможностям шифрования.

«Серия устройств vSAS RM5 компании Toshiba, созданная с учетом коммерческой доступности и ориентированная на серверные системы, предназначена стать экономически эффективным и существенно более производительным решением для ликвидации узких мест, связанных в настоящее время с применением интерфейса SATA», – сказал Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных накопителей компании Toshiba Memory Europe.

Там, где для горизонтального масштабирования SATA-носителей часто используются платы расширения SAS, устройства серии RM5 позволяют реализовать решения полностью на основе интерфейса SAS без необходимости преобразования протокола SATA. Теперь клиенты могут пользоваться всеми преимуществами расширенного набора возможностей архитектуры SAS и ее значительно более высокой производительностью по сравнению с SATA.

SSD серии RM5 используют трехмерную флеш-память BiCS FLASH компании Toshiba Memory Corporation с размещением 3 битов данных в одной ячейке (TLC). Первоначально будут выпускаться устройства емкостью до 7,68 ТБ[2] с одним портом 12 Гбит/с и разъемом SFF-8639 в форм-факторе 2,5 дюйма. Ограниченные поставки ознакомительных образцов производителям оборудования уже начались, и компания Toshiba будет постепенно наращивать объемы поставок начиная с третьего квартала 2018 г.