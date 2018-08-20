Qtech выпустил линейку серверных решений на базе Intel Xeon

Qtech, российский разработчик сетевого и телекоммуникационного оборудования, выпустил линейку серверов на базе процессоров Intel Xeon E3/E5 и нового поколения процессоров Intel Xeon Scalable Platinum, Gold, Silver и Bronze.

Модельный ряд включает в себя более 40 серверов, которые могут быть применены в ИТ-проектах компаний любого размера и позволяют оптимизировать серверную инфраструктуру: операторов связи (web-серверы, файловые хранилища, медиа-сервисы, биллинговые системы, почтовые сервера, облачные решения); малого и среднего бизнеса (СУБД, видеонаблюдение, серверы приложений, файловые хранилища и почтовые сервера); крупных компаний и дата-центров (VDI, вычислительные сервисы, виртуальные хостинги, облачные сервисы, хранение данных, обработка графических потоков)

Серверы QSRV-161002-RH-SAS и QSRV-262502-RH-SAS построены на базе новых процессоров Scalable с использованием чипсетов Intel. Это современные стоечные решения нового поколения высотой 1U и 2U, с поддержкой до двух процессоров Intel Xeon, изготовленных по 14-нм техпроцессу на новом процессорном сокете LGA 3647. Максимальное количеством ядер у новых процессоров – 28 против 22-х ядер в процессорах старого поколения, а объем кэш-памяти второго уровня L2 увеличился в четыре раза – до 1 МБ на ядро. Серверы Qtech поддерживают установку до 24 модулей памяти DDR4 с максимальной частотой 2666 МГц и гибкую возможность выбора количества сетевых интерфейсов и их скорости – от 1 до 40 Гбит/сек.

По умолчанию на серверах установлен программный RAID-контроллер, поддерживающий RAID 0, 1, 5, и 10 уровней, с возможностью использования аппаратного RAID-контроллера и поддержкой всех современных дисков.

Серверы предназначены для решений по виртуализации облачных вычислений, работы с большими данными, построения баз данных и файловых архивов, а также других трудоемких задач.

Xeon Multi Node – серверы высокой плотности. В последние годы на рынке серверов наметилась тенденция по снижению популярности блейд-серверов. Вместе с этим есть повышенный интерес к серверам высокой плотности, позволяющим экономить место в стойке и масштабировать ИТ-инфраструктуру с меньшими затратами. Об удобстве такого решения говорит и тот факт, что часто у заказчиков уже есть готовая сетевая инфраструктура, в которую серверы высокой плотности легко можно встроить, минимизировав затраты.