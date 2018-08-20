Clover Group и SAP оптимизируют систему ремонтов

Clover Group и SAP стали официальными партнерами по развитию решений Predictive Analytics для промышленности на базе технологий SAP.

Clover Group – российская компания, специализирующаяся в разработке и внедрении прогнозных моделей для промышленности. Компания разработала продукт Clover MX Predictive Analytics на базе SAP Cloud Platform, позволяющий оперативно прогнозировать техническое состояние оборудования.

Компании планируют участие в нескольких проектах уже в следующем году. Сейчас формируется список клиентов SAP, которым интересно направление по предиктивным ремонтам и обслуживанию.

В будущем планируется продвижение совместных продуктов и создание новых приложений для цифровизации производства.