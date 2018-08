VMware – лидер магического квадранта Gartner 2018 среди систем управления устройствами

VMware сообщила о получении статуса «Лидер» в ежегодном Магическом квадранте Gartner для систем управления конечными устройствами. В отчете проанализированы решения четырнадцати вендоров. Решения VMware набрали наибольшее количество баллов в категориях «Возможность реализации» и «Полнота видения».

«Рабочие среды становятся все более гетерогенными и сложными, поэтому для нас важно сохранять лидерство в сегменте UEM-решений. Мы стремимся к тому, чтобы Workspace ONE стала лучшей платформой для организации цифровых рабочих пространств в компаниях, которые проходят через цифровую трансформацию бизнеса, — отметил Ноа Васмер (Noah Wasmer), старший вице-президент и генеральный директор по продуктам для конечных пользователей компании VMware. — Оценка Gartner подтверждает правильность выбранной нами миссии по созданию современной системы управления полным жизненным циклом ПК на базе Windows и Mac и мобильных устройств в режиме реального времени и из облака. Такая система экономит время специалистов и расходы компании на ИТ, повышает безопасность и гибкость работы удаленных сотрудников».

Решение VMware Workspace ONE UEM — это единая консоль управления конечными устройствами на базе различных платформ, включая Windows, macOS, Chrome OS, iOS и Android. Кроме того, Workspace ONE содержит упорядоченный единый каталог приложений с возможностью единого входа в любые приложения — SaaS, локальные, нативные и виртуальные.

VMware активно инвестирует в свой технологический портфель и непрерывно совершенствует решения, которые помогут ИТ-компаниям перейти с традиционных сетецентричных инструментов управления клиентскими устройствами (CMT) на современные системы управления ПК на базе UEM. Получить статус лидера компании VMware помогли хорошо разработанные предложения по аналитике, система лицензирования, отвечающая потребностям рынка, уникальная интеграция технологии управления конечными устройствами AirWatch (в Workspace ONE UEM), а также функции и особенности ПО, ориентированные на решение современных управленческих задач.

За последний год VMware выпустила ряд новых решений, благодаря которым Workspace ONE стала ведущей платформой для цифровых рабочих пространств в отрасли, в том числе Workspace ONE Intelligence — первое и единственное цифровое пространство, работа которого основана на интеллектуальных средствах анализа данных. Решение позволяет ИТ существенно экономить время и затраты при управлении ПК, а также обеспечивает безпериметральную безопасность, основанную на предиктивной аналитике. Workspace ONE Intelligence включает в себя панели управления и автоматизированные рабочие процессы для установки патчей Windows, отслеживания уязвимостей высокой степени критичности, мониторинга BIOS и состояния аккумуляторных батарей. Комплексное беспроводное (OTA) управление ПК на базе Windows: стандартное внедрение и принятие на обслуживание, полная поддержка конфигураций объектов групповой политики (GPO) и управления мобильными устройствами (MDM), детализированная беспроводная установка патчей, современные возможности по распределению приложений Win32 через Интернет и пиринговые (Peer-to-Peer) технологии, а также полный контроль за жизненным циклом шифрования BitLocker; согласованная кросс-платформенная работа со всеми приложениями, независимо от ОС, на ПК и мобильных устройствах благодаря интегрированным средствам предоставления виртуальных приложений Windows и инструментам управления и распределения для приложений Win32.

Совместное управление с Microsoft System Center Configuration Manager и подключение Workspace ONE AirLift на стороне сервера позволяет заказчикам с минимальными рисками перейти на современную безопасную и экономичную облачную модель управления жизненным циклом ПК.

Новая современная система управления macOS, которая упорядочивает традиционные процессы внедрения и настройки на основе образов, поместив их в рамки комплексной модели беспроводного обслуживания (OTA). Наряду с возможностями Workspace ONE, эта система задействует функционал Apple DEP, обеспечивая полноценное управление жизненным циклом нативных приложений Mac OS.

Первое решение для управления устройствами Chrome и полной поддержкой виртуальных приложений и десктопов Workspace ONE и Horizon в Chrome OS.

Интеграция технологии Apteligent с новыми функциями Workspace ONE, в том числе инструментом App Analytics, благодаря которой ИТ-специалисты могут отслеживать работу приложения, быстро устранять неполадки и получать глубокую аналитику о производительности, доступности и пользовательском опыте.

Интеллектуальные мобильные рабочие процессы с VMware Boxer позволяют принимать бизнес-решения на основе данных и неструктурированного контента (контекста).