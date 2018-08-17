Сбербанк подписал кредитное соглашение с «Мегафоном» на 80 миллиардов рублей

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, сообщил о подписании кредитного соглашения на сумму 80 млрд руб. с «Мегафоном», российским оператором связи. В рамках данного соглашения Сбербанк уже предоставил компании финансирование в виде двух траншей на общую сумму 25 млрд руб.

Кредиты в размере 15 и 10 млрд руб. под фиксированную процентную ставку предоставлены на 4 года и 5 лет соответственно. «Мегафон» намерен направить полученные средства на финансирование общекорпоративных потребностей группы и, при необходимости, на финансирование программы приобретения выпущенных и размещенных обыкновенных акций, и ГДР компании.

Старший Вице-президент Сбербанка, Руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев отметил: «Мы высоко оцениваем качество нашего многолетнего сотрудничества с «Мегафоном» и рады поддерживать компанию в реализации ее стратегии развития».