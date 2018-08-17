Подтверждена совместимость ПО «Мегар» с ОС «РЕД ОС 7.1 МУРОМ» компании «Ред Софт»

«Ред Софт» и «Мегар» в рамках установленного технологического партнерства провели тестирование своих продуктов. Подтверждена совместимость и корректность работы информационных систем «Учет начислений и платежей» (ИС УНП) и «Универсальный платежный шлюз» (ИС УПШ) производства компании «Мегар» с операционной системой РЕД ОС 7.1 МУРОМ производства компании «Ред Софт».

ИС УНП относится к классу систем ЕВРР (Electronic Billing Presentment and Payment) и предназначена для выставления государственными и негосударственными организациями начислений (счетов) и регистрации платежей по ним, обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие между потребителями и поставщиками услуг, банками и платежными агентами, также предоставляет транспортный шлюз к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с целью передачи или получения из ГИС ГМП информации о начислениях и фактах оплаты по государственным и муниципальным услугам.

ИС УПШ предназначена для предоставления пользователям веб-порталов сервиса для оплаты государственных и муниципальных услуг с помощью различных платежных инструментов (мобильный телефон, электронные кошельки, банковские карты, системы ДБО) по сведениям о начислениях (счетах), получаемым из ИС УНП или ГИС ГМП.

РЕД ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

Теперь ИС УНП и ИС УПШ могут быть установлены и бесперебойно функционировать на российской операционной системе РЕД ОС, которая уже подтвердила совместимость с рядом ведущих отечественных решений.

«Перевод инфраструктурных и социально значимых федеральных, региональных и муниципальных информационных систем на отечественное ПО давно является востребованной задачей, которая ставится сейчас Заказчиками перед разработчиками систем. Обеспечение альтернативного выбора отечественной операционной системы и общесистемного ПО является первым шагом на этом пути», - сказал Сергей Рубцов, бизнес-архитектор компании «Мегар».

«Регулярное взаимодействие отечественных разработчиков является ключевым для развития отрасли. Совместно с коллегами из Мегар, мы провели важную работу. Большое количество госучреждений используют ИС УНП и ИС УПШ. Подтвержденное функционирование продуктов Мегар на РЕД ОС позволяет предлагать заказчикам совместные решения»,- отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».