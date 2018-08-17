Orange Business Services объявила о назначении Робина Де Кейзера директором по бизнес-решениям и инновациям в России и СНГ

Orange Business Services, международный сервис-провайдер, объявил о назначении Робина Де Кейзера (Robin De Keyser) на должность руководителя департамента бизнес-решений и инноваций в России и СНГ, которую ранее занимала Елена Краюшкина. Его главной целью в новом качестве будет развитие команды и компетенций для создания инновационных решений для российских и международных крупных компаний из различных отраслей. Робин будет отвечать как за разработку новых сервисов, учитывающих пожелания и идеи клиентов, так и за реализацию сложных интеграционных проектов. Еще одной задачей Робина станет развитие экосистемы технологических партнеров, в которую входят как крупные международные вендоры, так и небольшие российские ИТ-компании и стартапы.

Робин имеет диплом по программированию и бухгалтерскому учету и обладает более чем 26-летним опытом работы в технологических компаниях. В команду Orange Business Services Робин пришел в 2005 г., пройдя путь от руководителя портфелем проектов в Бельгии до главы проектного офиса в Дубае. C 2015 по июль 2018 г. Робин занимал позицию руководителя по консалтингу и отвечал за развитие умных городов и проекты цифровой трансформации для клиентов Orange Business Services в странах региона MENAT (Ближний Восток, Северная Африка и Турция). До прихода в Orange Business Services Робин занимал руководящие позиции в FNAC Belgium, KPN и Hewlett Packard.

«Мы рады тому, что департамент бизнес-решений и инноваций Orange Business Services в России и СНГ возглавит профессионал с невероятно богатым опытом работы в консалтинге. Уверен, что экспертиза Робина поможет в развитии инновационных решений и укреплении статуса Orange как надежного партнера российского бизнеса в цифровой трансформации», – отметил Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за регион IMEAR (непрямые продажи, Ближний Восток, Африка и Россия).