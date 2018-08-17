Cloud4Y предоставил «САС» облачную ИТ-инфраструктуру

Cloud4Y предоставил «САС» виртуальные вычислительные мощности в аренду по модели IaaS – «инфраструктура как сервис».

Платформа Cloud4Y построена на базе технологий виртуализации Vmware с поддержкой кластерных опций. Оборудование (блейд-серверы HP C7000, СХД NetApp, Juniper 40G) размещается в сети безопасных центров обработки данных в России. Высокий уровень доступности услуг закреплен юридическими и финансовыми гарантиями. Надежность, безопасность и качество – основные приоритеты при выстраивании процессов облака Cloud4Y.

Благодаря выбору облачных технологий «САС» получила возможность не наращивать инвестиции в непрофильные и быстро обесценивающиеся активы – серверы, коммутаторы, программное обеспечение. В совокупности с сокращением эксплуатационных расходов на обслуживание ИТ-инфраструктуры за счет использования наработанных методик и технологий, а также ресурсов компании Cloud4Y, это приводит к повышению инвестиционной привлекательности облачного арендатора.

Основными направлениями деятельности компании «САС» являются организация и управление инвестиционными проектами в гражданском строительстве. Комплекс услуг «САС» включает определение инвестиционной привлекательности земельного участка, оформление исходно-разрешительной документации, подготовка и согласование проекта в соответствующих инстанциях, организация и контроль за строительством жилых домов, подготовка медиаплана и привлечение потенциальных покупателей квартир, разработка маркетинговой и рекламной стратегий, и другие необходимые для окончательной реализации инвестиционного проекта мероприятия.