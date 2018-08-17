Acer начинает продажи монитора Predator X27 в России. Цена

Acer начала продажи 27-дюймового игрового монитора Predator X27, характеристики которого соответствуют уровню профессионального игрового дисплея. Экран с разрешением 4K и IPS-матрицей получил частоту обновления 144 Гц и поддержкой HDR Ultra.

На 27 дюймах перед игроком открывается изображение с высокой четкостью в разрешении 3840 х 2160 и широкой цветовой палитрой. Predator X27 способен передать более миллиарда цветов, матрица монитора имеет 10-битную глубину цвета, ее цветовой охват превосходит sRGB и составляет 99% пространства AdobeRGB. Современная технология квантовых точек позволяет отразить максимум цветов с минимальными искажениями — параметр цветовой разницы дисплея Delta E<1.

Predator X27 поддерживает технологию Nvidia G-Sync HDR, обеспечивающую глубокое погружение в игру за счет расширения динамического диапазона HDR10 и отсутствия разрыва кадров. В сочетании с подсветкой Direct LED, разделенной на 384 независимых зоны, Predator X27 эффективно затемняет или осветляет отдельные участки изображения.

До недавних пор высокая частота обновления экрана была недоступна для матриц IPS с разрешением 4K, однако Predator X27 удалось достичь показателя 144 Гц в режиме разгона через DisplayPort 1.4, что полностью соответствует принятым стандартам профессионального гейминга.

Металлическая подставка мониторов Predator отличается дизайном, наличием съемного держателя для гарнитуры и широкими возможностями регулировки экрана по высоте, наклону и повороту. Predator X27 поставляется с защитной блендой Predator Shield, закрывающей экран от света с трех сторон и фокусирующей внимание игрока, — с ними экран полностью защищен от бликов и засветов, мешающих во время игры. На задней панели монитора сквозь вырез решетки видна Ambient-подсветка, добавляющая эффектности игровой зоне.

Мониторы серии Predator включают ряд фирменных технологий оптимизации изображения, дающих преимущество в игре. Помимо подсветки теней и затемнения слишком ярких участков, улучшающей видимость в темном игровом пространстве, в Predator X27 есть возможность включения прицела в тех играх, где он не предусмотрен. Для быстрой оптимизации изображения предусмотрен набор пресетов для разных игровых жанров: экшн, гонки и спортивные игры.

Монитор Predator X27 поступил в продажу в российские розничные сети. Рекомендованная цена составляет 179 990 руб. Гарантия производителя составляет 3 года.