Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки

ВТБ объявил о том, что ежедневный торговый оборот в рамках приложения «ВТБ Мои Инвестиции», запущенного в июне 2018 г., превысил 5 млрд руб. Всего торговые операции на финансовых рынках с его помощью совершают более 12 тысяч клиентов.

Наибольшим интересом у пользователей, установивших приложение, пользуется новый сервис «Робоэдвайзор» и его опция ребалансировки портфеля. Рекомендации помогают клиенту самостоятельно сформировать портфель из наиболее подходящих для инвестирования активов. В случае отклонения показателей от рекомендуемых параметров клиент получает уведомление с рекомендациями сервиса ребалансировки портфеля.

«Количество пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» стремительно растет, по данному показателю мы вошли в число лидеров рынка всего за 2,5 месяца. С помощью нашего приложения тысячи розничных клиентов совершают операции на фондовом, валютном и срочном рынках, отслеживают изменения котировок инструментов и пользуются эксклюзивной профессиональной аналитикой», - сказал Владимир Потапов, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ — глава ВТБ Капитал Инвестиций.

ВТБ продолжает улучшать функционал приложения, в ближайших планах – добавление новых продуктов и повышение удобства его использования для клиентов с любым опытом инвестирования.