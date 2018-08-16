Гипермаркет «Глобус» запустил программу лояльности в облаке SAP с помощью «Мастердата»

SAP, один из лидеров на рынке корпоративных приложений, и «Глобус», международная сеть гипермаркетов, объявили о создании в России программы лояльности на базе платформы SAP Customer Experience, включающей решения для управления процессингом лояльности, маркетингом и взаимоотношениями с клиентами в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). На сегодняшний день 40% всех транзакций российских покупателей совершаются с картой «Мой глобус». Суммарно количество участников программы лояльности в России может превысить 1,2 млн человек. Разработка методологии проекта и ее реализация осуществлялась с привлечением консультантов компании «Мастердата».

Внедрение программы лояльности заняло 9 месяцев. На данный момент она успешно запущена в 9 гипермаркетах сети, до конца года планируется распространение на все российские магазины.

«"Глобус" уже более 180 лет, с момента открытия первого магазина сети, следует принципу "предоставлять своим покупателям надежное и качественное обслуживание". Сегодня, когда развитие технологий находится на высоком уровне, делать это стало проще. Наша программа лояльности объединяет работу с клиентами по нескольким направлениям: бонусы, скидки, накопления и акции – что позволяет нам стать ближе к нашему клиенту, предложить ему то, что он хочет, сопроводив это качественным сервисом», – отметил Фолькер Шаар, генеральный директор «Глобус».

«Сегодня качественный сервис клиенту обеспечивают те компании, у которых эффективно работают внутренние ИТ-системы. Именно они позволяют быстро реагировать на желания потребителей. Наш проект в "Глобусе" – первое в России внедрение SAP для управления лояльностью, персонализированным и контекстным маркетингом в частном облаке, которое обеспечивает нашему клиенту максимальный уровень безопасности и контроля. С точки зрения технической реализации "Глобус" создал омниканальный подход к коммуникациям и автоматизировал переключение с одного канала взаимодействия на другой в зависимости от реакции клиента. Кроме этого, настроена автоматическая работа с предотвращением оттока покупателей», – сказал Дмитрий Красюков, исполнительный директор SAP CIS.

«Накопленный опыт команды "Мастердата" в ритейле помог оперативно реализовать программу лояльности и маркетинга на базе облачного решения SAP HEC. Автоматизированы бизнес-процессы: обработка данных клиентов, сегментация клиентской базы и построение целевых групп, триггерные коммуникации, а также массовые рекламные кампании. Разработанный омниканальный подход в маркетинговых коммуникациях поможет эффективно взаимодействовать с клиентами и улучшать основные экономические показатели бизнеса», – сказал Максим Соловьев, управляющий партнер компании «Мастердата».

В будущем информация, собираемая в рамках программы лояльности, может быть использована для персонализированных предложений клиентам и создания индивидуальных условий для покупки товаров в магазинах «Глобус».