«Эвритег» и Tegrus защитят производство и атомные объекты от утечек

Tegrus стал авторизованным партнером российского разработчика систем защиты от утечек информации «Эвритег». Соответствующее соглашение было подписано компаниями в июле 2018 года.

Программное решение «Эвритег» относится к классу систем ILD (Information Leaks Detection) и позволяет с помощью запатентованного алгоритма преобразований вносить в образ документов неразличимые изменения. Это дает возможность безошибочно определять сам инцидент и источник утечки, в случаях, если «похищенный», либо несанкционированно используемый документ попадет в ненадлежащие руки, окажется опубликованным в СМИ или каким-то иным образом дойдёт до конкурентов или широкой публики. Причём, дело касается как распечатанных документов, так и фотографий конфиденциальных файлов.

Совместная работа разработчика продукта «Эвритег» и интегратора позволит обезопасить от утечек важных документов и другой значимой информации как государственные организации, так и коммерческие структуры из различных секторов экономики.

Tegrus имеет многолетний опыт реализации ИТ-проектов в некоммерческих и бизнес-структурах, в том числе в госучреждениях, включая силовые ведомства, а также на предприятиях различного масштаба и профиля деятельности из практически всех ключевых отраслей российской экономики, включая стратегически важные. В 2017 году интегратор получил лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающую право проводить работы на атомных станциях. Таким образом, сотрудничество с интегратором поможет «Эвритег» вывести свои разработки на новый уровень.

«По статистике за прошлый год, в России доля утечек информации из государственных организаций выросла почти на четверть. Из них большая часть приходится на военные и промышленные учреждения. Так что, мы рады сотрудничать с Tegrus не только потому, что выходим на международный рынок, но и будем приносить пользу своей стране, защищая конфиденциальную информацию», – отметила Валерия Потёмкина, директор по продажам и маркетингу «Эвритег».

Компания Tegrus предлагает комплексные решения по созданию, модернизации и эксплуатации инженерной и ИТ-инфраструктуры, поставке оборудования и финансовых сервисов (включая так называемое «логистическое шоссе»), выстраиванию корпоративных ресурсов и управлению данными, а также обеспечение их безопасности. С технологией ILD, которую предоставляет «Эвритег», в портфеле интегратора появляется еще одно востребованное инновационное отечественное решение.

«Теперь мы можем вывести процессы хранения, обработки и обмена данными у наших заказчиков на новый еще более высокий уровень. Новые технологии защиты документов и их копий от несанкционированного использования являются востребованным дополнением к нашим услугам и станут важным компонентом комплексных ИТ-проектов. Мы рассчитываем на долговременное и успешное взаимодействие с компанией «Эвритег», которое может повысить эффективность работы коммерческих организаций и госучреждений», – сказала Людмила Игнатова, генеральный менеджер Tegrus.