Digma объявила о старте продаж «умных» розеток в России

Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о выпуске линейки «умных» розеток Digma DiPlug. Первыми моделями в серии стали DiPlug 100 и DiPlug 160M с поддержкой Wi-Fi и управлением со смартфона. Отличительной чертой модели DiPlug 160M является функция мониторинга энергопотребления.

Digma DiPlug 100 и Digma DiPlug 160M – это новые представители семейства устройств для создания «умного дома». Новинки обладают поддержкой Wi-Fi 802.11 b/g/n для выхода в интернет и поддерживают удаленное управление через фирменное мобильное приложение Digma SmartLife для Android и iOS.

«Умные» розетки Digma DiPlug позволяют управлять светом и электроприборами в доме из любой точки мира, где есть интернет. Организуйте включение устройств через сценарии: теперь с закатом свет загорается автоматически, а при высокой температуре включается кондиционер.

Возможно задавать управление «умными» розетками на базе нескольких показателей сценариев: погода, температура на улице, влажность, качество воздуха и восход/закат. Все эти данные автоматически синхронизируются на основе выбранного города и информации о нем в интернете. Кроме ручного переключения и сценариев розетки могут работать и по заданному таймеру.

Digma DiPlug 100 и Digma DiPlug 160M обладают поддержкой «умных» колонок Google Home и Amazon Echo, позволяя управлять розетками через голосовых ассистентов.

Обе модели рассчитаны на Евро-стандарт розетки (Schuko) с входным напряжением от 110 до 240 вольт. Отличаются между собой уровнем рабочей нагрузки в 10 и 16 ампер, для DiPlug 100 и DiPlug 160M, соответственно. Кроме того, Digma DiPlug 160M поддерживает функцию мониторинга энергопотребления для отслеживания затрат электричества.

Обе розетки обладают белым корпусом. В комплектацию входят: умная розетка, краткое руководство пользователя, гарантийный талон.