БИС внедрили автотестирование в ДБ Сбербанка в Казахстане

«Банковские информационные системы» успешно завершили проект по разработке и внедрению системы автоматизированного функционального и регрессионного тестирования для одного из крупнейших банков Республики Казахстан ДБ Сбербанка, входящего в международную группу Сбербанк.

В рамках проекта были решены задачи тестирования банковской системы, функционирующей как в терминальном, так и в графическом режиме, что потребовало разработки специализированной библиотеки на C# с адаптацией под специфику кредитной организации. Также специалисты БИС создали базовый набор автотестов и провели обучение сотрудников для дальнейшей поддержки и развития системы автотестирования.

Этот проект позволит банку реализовать следующие бизнес-цели: сокращение общего времени и повышение качества тестирования за счет перевода тестирования из ручного режима в автоматизированный; раннее обнаружение возможных дефектов в программном коде для увеличения надежности ПО и повышения качества обслуживания клиентов; возможность тестирования программных систем в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни в целях снижения нагрузки на серверное оборудование в пиковое время и получения результатов тестирования к началу каждого рабочего дня для немедленного поиска и устранения ошибок; построение системы регрессионного тестирования, что гарантирует безупречное функционирование основных функций системы при любых изменениях программного кода; создание распределенной системы автоматического тестирования, позволяющей использовать любое количество рабочих станций/виртуальных машин, осуществляющих тестирование в параллельном режиме; подготовка подробных отчетов о проведенном тестировании, подтверждающих проверку функций системы в требуемом объеме и помогающих (в случае выявлении ошибки) быстро обнаружить причину программного сбоя; возможность создания кросс-функциональных тестов, включающих в себя взаимодействие нескольких программных систем для целей интеграционного тестирования.

В дальнейших планах Сбербанка Казахстана и БИС – встраивание автотестов в цикл непрерывной интеграции программного обеспечения, а также разработка и внедрение подсистемы нагрузочного тестирования.

Компания БИС и ДБ Сбербанка являются технологическими партнерами на протяжении многих лет. Основой для долгосрочного сотрудничества стала проведенная БИС модернизация автоматизированной банковской системы (АБС) в этом банке. Обновленная ИТ-платформа позволила кредитной организации повысить качество своих услуг, оптимизировать бизнес-процессы, организовать быстрый запуск новых услуг и финансовых продуктов.