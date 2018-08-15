В Ульяновской области протестируют смартфон Infowatch Taigaphone с системой защиты от утечек данных

Программно-аппаратный комплекс Infowatch для безопасной работы с государственной информацией на мобильных устройствах в пилотном варианте будет протестирован сотрудниками ОГКУ «Правительство для граждан» и ряда региональных ведомств в рамках сотрудничества с Правительством Ульяновской области.

Напомним, в декабре 2017 г. было подписано соответствующее соглашение. Согласно документу, Ульяновская область и ГК Infowatch будут взаимодействовать в сфере обеспечения безопасного использования информационных ресурсов жителями региона, а также развития инфраструктуры комплексной защиты информации региональных систем и телекоммуникаций.

«Предполагаю, что решения компании могут быть интересны закрытым предприятиям, а также всем, кто имеет отношение к информационной безопасности. Сотрудникам организации или того или иного ведомства можно будет настроить политику конфиденциальности, указав запрещенные к установке приложения или программы, которые требуют доступ к определенной информации», – сказала директор ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева.

По словам специалистов Infowatch, корпоративный смартфон Infowatch Taigaphone позволяет фиксировать несанкционированные действия с корпоративными данными, обеспечивает контроль установленных приложений. Устройство использует собственную прошивку на базе ОС Android.

«Смартфон разработан нашей компанией для защиты организаций от утечек данных, которые могут быть осуществлены на мобильном устройстве, – сказал Дмитрий Архипов, инженер-эксперт внедрения по ПФО ГК Infowatch. – Устройство контролирует передачу данных через электронную почту, веб-трафик, мессенджеры, приложения, фиксирует, если пользователь сфотографировал на телефон информацию конфиденциального характера. Данные с устройства отправляются на сервер для анализа на предмет утечек. При обнаружении несанкционированного доступа к данным об этом оповещается специалист службы безопасности. Наша разработка решает проблему безопасного использования мобильных устройств при работе с корпоративными данными».