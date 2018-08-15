Samsung и Harman Kardon представили новую линейку саундбаров

Samsung Electronics объявила о выпуске двух премиальных саундбаров HW-N950 и HW-N850, созданных в сотрудничестве с Harman Kardon, известным производителем потребительской аудиотехники. В знак начала партнерства корпусы саундбаров отмечены логотипами обеих компаний. В России устройства появятся в ноябре 2018 года.

Компании работают вместе над созданием мобильных продуктов с марта 2017 года, когда Samsung приобрела Harman International. В частности, в кооперации с Harman были разработаны наушники AKG, которыми комплектуются некоторые смартфоны и планшеты Samsung. Также Samsung сотрудничала с брендом JBL Professional при создании профессиональных решений для кинотеатров. HW-N950 и HW-N850 — первая крупная коллаборация Samsung и Harman Kardon в премиальном сегменте саундбаров. Использование технологий DTS:X и Dolby Atmos позволило компаниям создать устройства с объёмным звучанием.

«Сотрудничество с компанией Harman Kardon, которая лидирует в сфере аудиотехнологий уже 65 лет, — значительный шаг вперёд на пути совершенствования премиальной линейки потребительских аудиосистем Samsung, — отметил старший вице-президент направления устройств отображения информации (Visual Display Business) Samsung Electronics Чон-сок Чу (Jongsuk Chu). — Лидерство Samsung в сфере технологий и дизайна в сочетании с высочайшим качеством звучания продуктов Harman Kardon позволило нам выпустить саундбары, которые оценят все поклонники идеального звука».

Благодаря технологии Dolby Atmos и DTS:X владельцы саундбаров HW-N950 и HW-N850 смогут окунуться в атмосферу кинотеатра, не выходя из дома. Дополнительные верхние и боковые динамики обеспечивают реалистичное окружающее звучание. Модель HW-N950 оснащена основным модулем с 13 динамиками, беспроводным сабвуфером и беспроводной тыловой акустикой для объёмного звука. Модель HW-N850 — это упрощенная версия HW-N950, имеющая конфигурацию 5.1.2 и включающая основной модуль и сабвуфер.

«Samsung лидирует на рынке саундбаров, и мы гордимся, что именно HARMAN был выбран в качестве партнера по совершенствованию качества звучания премиальных продуктов компании.

Это позволит нам сыграть ключевую роль в развитии данного сегмента бизнеса, — сказал президент по потребительским продуктам (Consumer Audio) HARMAN Дэйв Роджерс (Dave Rogers). — Сотрудничество с Samsung, одним из самых популярных брендов в мире, расширит известность и влияние Harman Kardon и способствует успешному росту нашего бизнеса в других потребительских сегментах и сегменте автомобильного аудио. Выпуск новых премиальных саундбаров Samsung Harman Kardon — это победа как для обеих компаний, так и для потребителей, которые смогут получить к ещё более яркие аудио и визуальные впечатления».