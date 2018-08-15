QTECH проводит специальную акцию на оборудование CCTV

QTECH с 15 августа по 15 сентября 2018 г. проводит для своих авторизованных партнеров специальную акцию на оборудование CCTV.

При покупке видеорегистраторов QTECH за каждые 10 тыс. руб. финального чека заказчик получает в подарок маршрутизатор QDSL-1040WU-FON. Например, если сумма покупки видеорегистраторов составляет 30 тыс. руб. без учета иного оборудования, компания бесплатно предоставляет три маршрутизатора.

QDSL-1040WU-FON — это ADSL2+ модем/Wi-Fi маршрутизатор с поддержкой FON, решение для широкополосного доступа в интернет, организации корпоративных каналов с поддержкой VPN, предоставления услуг Triple Play, видео по заказу, сетевых игр и т. п. Наличие четырех 10/100 Base-T портов позволяет создавать на базе QDSL-1040WU-FON небольшие сети без использования дополнительных устройств (хабов).

В апреле 2018 года QTECH запустил сайт, посвященный продукции для систем видеонаблюдения. В разделах сайта пользователь может ознакомиться с линейками видеокамер и видеорегистраторов, а также подобрать дополнительное оборудование (пульты управления, крепления).

В июле 2018 года компания существенно расширила CCTV-ассортимент: в продуктовые линейки вошло более 20 новых моделей оборудования.