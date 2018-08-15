ПО FirstBIT Accounting аккредитовано Федеральной налоговой службой ОАЭ

Федеральная налоговая служба Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) утвердила решение FirstBIT Accounting в качестве программного обеспечения для бухгалтерского учета, поддерживающего расчеты по НДС.

Аккредитация Федеральной налоговой службы служит признанием того, что поставщики программного обеспечения для налоговой отчетности и налоговые агенты следуют строгим процедурам. Цель этой аккредитации — помочь расположенным в ОАЭ компаниям в соблюдении их налоговых обязательств без лишних затрат времени и дорогостоящих ошибок, следуя при этом лучшим мировым стандартам.

Список ключевых требований, введенных Федеральной налоговой службой для получения аккредитации на программное обеспечение для бухгалтерского учета с НДС, включает возможность создания недоступных для редактирования деклараций по НДС в соответствии с предписанным ФНС форматом; автоматическое создание полного и точного файла с результатами аудита (FAF); выпуск кредитных и дебетовых авизо, налоговых счетов-фактур и самовыставляемых счетов-фактур в соответствии с правилами учета НДС; всестороннюю поддержку в оформлении документации для аудиторов, органов власти и пользователей, управление доступом, гарантирующее, что лишь пользователи с необходимыми полномочиями смогут получать доступ к данным и обрабатывать их; возможности для резервного копирования данных; создание недельных, месячных, квартальных и годовых отчетов.

При разработке программного обеспечения FirstBIT Accounting большое внимание уделялось законодательству ОАЭ и пользователям в регионе.

Пользователи могут приобрести ряд дополнительных модулей, включая Fixed Assets (Имущество (внеоборотные активы)), Cheques (Чеки), Production (Производство) и Orders (Заказы). Решение подходит для предприятий любого масштаба, стремящихся оптимизировать процессы учета и избежать санкций за несоблюдение принятого недавно закона о НДС.

«Аккредитация ФНС подтверждает, что решение FirstBIT Accounting полностью соответствует всем требованиям законодательства ОАЭ, — отметил руководитель отдела автоматизации в компании First BIT Евгений Подборский. - Наши клиенты получили надежную гарантию того, что команда First BIT продолжит стремиться к полному соблюдению любых изменений в законодательстве ОАЭ, включая новые требования к формам отчетов. Наши разработчики и служба поддержки находятся в ОАЭ и обеспечивают работу горячей линии на основе SLA. Можем с гордостью сообщить, что среди пользователей решения FirstBIT Accounting в ОАЭ мы смогли добиться успешности отправки налоговых деклараций по НДС в 100 % случаев».

После введения НДС в ОАЭ 1 января 2018 г. компания помогает многочисленным предприятиям, расположенным в ОАЭ, внедрить программное обеспечение для бухгалтерского учета и планирования ресурсов (ERP), чтобы соблюсти требования, связанные с НДС.

За 20 лет более 150 тыс. компаний по всему миру получили помощь First BIT при трансформации своих бизнес-процессов и выполнении местных требований, связанных с НДС.