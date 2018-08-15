«Инкома» внедрила Единую унифицированную почтовую систему в ФНС России

«Инкома» завершила проект по созданию и внедрению Единой унифицированной почтовой системы (ЕУПС) на платформе объединенных коммуникаций CommuniGate Pro в интересах Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России).

Проект был реализован в сжатые сроки, а переход на новую систему был осуществлен без прерывания работы сервиса электронной почты в ФНС РФ. Внедренная система рассчитана на 150 тыс. пользователей и установлена в виртуальной среде Центра обработки данных ФНС России на двух территориально разнесенных площадках.

ЕУПС проектировалась с целью централизации управления и внедрения единых стандартов использования средств персональных коммуникаций, а также замены морально и технически устаревшей распределенной почтовой системы. Архитектура ЕУПС разрабатывалась исходя из требований высокой доступности, отказо- и катастрофоустойчивости.

Компания «Инкома» обладает высококвалифицированной командой специалистов и мощной базой для проектирования и тестирования инфраструктурных решений. Для решения поставленных задач было выбрано решение CommuniGate Pro - российский продукт с 25-летней историей разработки и опытом внедрений по всему миру.

Функционал решения включает в себя внутренний и внешний обмен электронной почтой, календарное планирование, обмен между сотрудниками мгновенными сообщениями, IP-телефонию, хранение и шифрование файлов, мобильный и удаленный доступ, веб интерфейс.

Платформа CommuniGate Pro внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (рег. № 1189 от 05.09.2016 г.), а также имеет сертификат соответствия ФСТЭК России. Программное обеспечение позволяет выстраивать защищенные системы межперсональных коммуникаций, обеспечивающие высокую производительность, масштабируемость и отказоустойчивость, в том числе для организаций государственного сектора.

Для решения поставленных ФНС России задач, компаниями «Инкома» и CommuniGate Systems была создана объединённая команда разработчиков, инженеров и управленцев, а ответственный и клиентоориентированный подход к работе позволил выполнить проект на высоком профессиональном уровне. Полученный опыт позволит партнерству компаний «Инкома» и CommuniGate Systems в дальнейшем осуществлять аналогичные масштабные и высокотехнологичные проекты, в том числе в рамках реализации политики импортозамещения программного обеспечения.