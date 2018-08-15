«Акрон» объединит все агрегаты аммиака в единую информационную сеть

«Акрон», российский производитель минеральных удобрений, объявил о проведении модернизации производств аммиака на предприятии в Великом Новгороде.

На предприятии «Акрон» (Великий Новгород) проводится плановая модернизация второго агрегата производства аммиака и складов жидкого аммиака. В рамках программы также предусматривается объединение всех агрегатов в единую информационную сеть.

Как пояснил ведущий инженер-заместитель главного прибориста по АСУТП (автоматизированным системам управления технологическими процессами) «Акрон» Кирилл Заболотский, необходимость обновления связана со сроком давности действующих контроллеров системы управления, отвечающих за прием, обработку и выдачу сигналов на пульт управления агрегатом и отработавших 20 лет. Новые управляющие устройства фирмы Honeywell уже закуплены и будут заменены в процессе текущего капитального ремонта.

На складах жидкого аммиака планируется установить дополнительный контроллер, новые станции, резервируемый сервер. Действующая система эксплуатируется с 2008 года. За это время существенно повысились требования к ее надежности.

«От стабильной работы складов зависит бесперебойное обеспечение аммиаком основных потребителей и выполнение производственной программы, – отметил Кирилл Заболотский. – Обновление повысит надежность системы и продлит срок ее эксплуатации. Установка нового оборудования планируется во второй половине лета».

Так как агрегаты аммиака имеют множество общих параметров, влияющих на работу друг друга, еще одним важным шагом в усовершенствовании их работы станет объединение всех четырех агрегатов и складов в единую информационную сеть с использованием архитектуры распределенных серверов. Эта опция позволит объединить системы в единое целое. Все будет передаваться по оптике без ограничений по количеству сигналов. Объединение всех систем в локальную вычислительную сеть позволит не задумываться об организации обмена данными между ними.

В наладке нововведений будут задействованы специалисты фирмы поставщика, службы КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) производства, а также специализированные подрядные организации.