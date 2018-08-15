2Test пополнил линейку решений подвижной радиосвязи системами DMR Hytera

2Test, российский производитель, поставщик и интегратор решений в области коммуникаций, ИТ и промышленной автоматизации, пополнил линейку решений профессиональной подвижной радиосвязи оборудованием стандарта DMR производства Hytera.

В рамках заключенного недавно партнерского соглашения компания 2Test развивает поставки продуктов Hytera, одного из мировых лидеров на рынке мобильной радиосвязи, уже зарекомендовавших себя отличным качеством связи, повышенной защитой и долгим сроком службы для пользователя.

По сравнению с аналогами цифровые системы транкинговой радиосвязи DMR Hytera отличает: быстрый вызов, оптимальное использование канала связи. Технология «псевдотранк» Hytera обеспечивает динамическое переключение абонентского устройства между свободными каналами в сети; большое покрытие сети; высокая отказоустойчивость, подтвержденная многочисленными испытаниями на воздействие вибраций, ударов, воды, грязи, высоких температур и т. д., в соответствии с международными, отраслевыми и военными стандартами: IEC 60529 (ГОСТ 14254-96), MIL-STD-810 и другими; наличие многоуровневого резервирования, автономная работы в случае нештатных ситуаций как пропадание сигнала между компонентами сети, сбои в работе составляющих системы; масштабируемость. Возможность создания гибкой сети транкинговой радиосвязи для малого количества пользователей организации, и расширить ее до большого числа пользователей; поддержка аналогового и цифрового режимов работы, совместимость с существующей инфраструктурой заказчика обоих типов.

Системы подвижной радиосвязи DMR, построенные на оборудовании Hytera, отвечают потребностям промышленных предприятий, служб спасения, ведомственных организаций, строительных и транспортных компаний.

Линейка радиостанций DMR Hytera работает в диапазонах частот OВЧ (136 - 174 МГц) и УВЧ (400 - 527 МГц), имеет множество важных функций, в том числе GPS, ГЛОНАСС-трекинг, Bluetooth, функции обеспечения безопасности пользователя, например, «Одинокий работник» (Loneworker), «Упавший работник» (Mandown), и многое другое.

Мобильные радиостанции Hytera MD655 и MD785 / MD785G для установки в стационарных условиях (офисов, диспетчерских, внутри транспортных средств) работают в цифровом, аналоговом и расширенном «псевдотранк» (XPT Trunk) режимах, обеспечивают стабильную голосовую связь и надежную передачу данных благодаря множеству дополнительных функций.

Носимые радиостанции DMR Hytera PD705 / 705G, PD755, PD785 / 785G, PD985 предназначены для обеспечения качественных рабочих коммуникаций, имеют высокое среднее время наработки на отказ.

Компактные рации Hytera X1e и Hytera X1p благодаря своим малым размерам имеют возможность скрытого ношения, что очень важно при выполнении оперативных задач.

Особое внимание стоит уделить взрывозащищенным радиостанциям Ex Hytera, соответствующим российским, европейским ATEX и американским UL913 стандартам взрывобезопасного оборудования. Высоконадежные рации PD705 / 705G (UL913), PD715Ex, PD785 / 785G (UL913), PD795Ex, PD795 IS, X1p (UL913) предназначены для применения во взрыво- и пожароопасных средах, поэтому востребованы в нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической отраслях, в сфере обеспечения безопасности, пожаротушения.