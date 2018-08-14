В России разработали «облачного робота по энергосбережению»

Insyte Electronics (Пермь) разработала глобальную комплексную платформу эффективного управления энергоресурсами EMS Insyte. Разработчики называют сервис «облачным роботом для энергосбережения», он работает на основе технологии Интернета вещей. НИОКР уже завершены, а отладки и доработка клиентского интерфейса произойдут по итогам испытания сервиса на четырех предприятиях в Пермском крае.

EMS Insyte — это открытая платформа, предназначенная для сбора и анализа данных об энергопотреблении и выстраивания энергоэффективной работы объектов любого масштаба: от небольшого кафе до промышленного предприятия.

В EMS Insyte входят 18 видов контроллеров, облачные серверы, в которые собираются данные об энергопотреблении, и сервисы, которые обрабатывают информацию и позволяют формировать сценарии эффективного энергопотребления.

Разные виды контроллеров устанавливают на ключевые объекты, потребляющие энергию (холодильники, печи, насосы, группы освещения, кондиционеры, станки и др.) в зависимости от параметров этих объектов и особенностей электрических и тепловых сетей на конкретном предприятии или в здании. Все контроллеры EMS Insyte относятся к устройствам Интернета вещей, они общаются друг с другом по проводному интерфейсу Ethernet, беспроводному Wi-Fi, 3G, LoRaWan и др.

Сейчас облако EMS Insyte способно обрабатывать до 1 млн подключений. Информация об энергопотреблении и сервисы EMS Insyte будут доступны клиентам на сайте платформы в личном кабинете.

Разработчики предлагают клиентам 3 варианта подписки: «Статистика», «Прогнозирование» и «Энергоэффективность».

«Статистика» — это сводная общая информация об энергопотреблении в диаграммах и таблицах, «Прогнозирование» позволит рассчитать расход энергии и предложит решения по оптимизации энергопотребления. Подписка «Энергоэффективность» даст клиентам сервиса возможность расчета удельного энергопотребления (объёма энергии в единице продукции), нормирования расхода ресурсов, расчета целевых норм потребления, бенчмаркинга, тарификации и других целевых функций, позволяющих оптимизировать энергозатраты.

«Insyte Electronics — производитель оборудования для «умного дома», а управление потреблением энергоресурсов — логичное продолжение, развитие технологии. Оборудование уже не просто мониторит потребление энергии, но и позволяет оптимизировать её расход, выстроить управляемый процесс, — сказал генеральный директор Insyte Electronics Сергей Грибанов. — Мы называем EMS Insyte облачным роботом для энергосбережения — с ним каждый владелец бизнеса или собственник здания может управлять энергопотреблением как профессиональный энергоменеджер и экономить на расходе энергоресурсов до 30% в год».

В тестовом режиме работа EMS Insyte запущена на четырех предприятиях в Пермском крае: промышленном комплексе, в кафе-кондитерской, котельной и в административном здании. Первые данные о результатах использования EMS Insyte на объектах появятся уже в начале осени, а полный коммерческий интерфейс продукт получит примерно через полгода.

EMS Insyte была разработана при поддержке Национальной технологической инициативы в рамках «дорожной карты» группы Energynet.