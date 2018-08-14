Microsoft научила чат-бота Xiaolce писать стихи

Microsoft научила чат-бота XiaoIce писать китайскую поэзию по изображениям, которые ему демонстрируют. Этот проект стал следующим этапом в обучении искусственного интеллекта естественному языку и распознаванию изображений. Теперь боту мало констатировать то, что он видит — его учат интерпретировать увиденное, и лучшим способом это сделать оказалась поэзия.

Для работы системы была создана нейросеть, состоящая из двух частей: одна из них распознает изображение и генерирует стихотворение, а вторая оценивает его. Если с ее точки зрения результат хорош, стих показывают человеку, и он его проверяет. При необходимости параметры перенастраиваются до тех пор, пока итоговое произведение не будет одобрено. Таким образом бот постоянно самообучается и совершенствуется.

Проект был разработан командой исследовательского подразделения Microsoft Research в Пекине, которое занимается технологиями ИИ. Любой желающий может проверить способности чат-бота к поэзии на сайте Microsoft. Пока сайт доступен только на китайском языке.

Это не первое достижение чат-бота XiaoIce, у которого более 200 млн пользователей в Азии. В апреле этого года Microsoft объявила о том, что чат-бот научился общаться практически, как человек, без задержки перед ответом. Это стало возможным благодаря новому технологическому алгоритму, который позволяет боту предсказывать, что человек скажет дальше, когда следует сделать паузу и в какой момент можно тактично прервать пользователя и переключиться на другую тему.