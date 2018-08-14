МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в Группу МТС, объявил о назначениях в блоке по продажам и обслуживанию: директором департамента по продажам назначен Петр Лепехин, директором департамента обслуживания клиентов — Илья Емелин.

«Для выполнения сложных и при этом очень интересных задач по укреплению позиций МГТС на плотном и высококонкурентном рынке Москвы и Подмосковья, нашей команде требовались яркие и смелые менеджеры. Этими качествами обладают оба наших новых руководителя, и я уверен, что благодаря их профессиональным навыкам и драйву мы сможем придать МГТС дополнительный коммерческий импульс, необходимый для дальнейшего развития», — сказал директор по продажам и обслуживанию МГТС Алексей Назаров.

Петр Лепехин пришел в МГТС с позиции руководителя по продажам массового рынка «Мегафона». Родился в 1978 г. В 2000 г. окончил факультет проектирования автомобильных дорог и аэродромов Московского государственного автомобильно-дорожного института. Начал карьеру в телекоммуникациях в 2003 году с должности оператора-консультанта в салоне продаж «Соник дуо», бывшем на тот момент дочерней компанией «Мегафона». С 2006 г. по 2017 г. занимал различные руководящие должности в продажах, а также отвечал за взаимодействие с партнерами в «Мегафоне».

Илья Емелин пришел в МГТС с позиции директора департамента клиентского обслуживания «Нэт бай нэт холдинг». Родился в 1986 г. В 2008 г. окончил факультет информационных технологий университета Российской академии образования. С 2003 г. по 2011 г. работал на различных должностях, связанных с поддержкой клиентов, в «Комстар-директ» и «Комстар-ОТС». В 2011-2015 гг. возглавлял отдел абонентского обслуживания в штаб-квартире компании «Транстелеком».