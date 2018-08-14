«Мегафон» начал принимать разбитые iPhone в рамках программы trade-in

«Мегафон» объявил о начале приема в trade-in сильно поврежденных смартфонов Apple. Начиная с 13 августа 2018 г. в trade-in будут приниматься разбитые телефоны Apple 4s и выше.

Теперь в 1,3 тыс. салонах оператора в 32 регионах России можно сдать в trade-in устройства с любыми сколами и трещинами. Единственное требование к экрану – сенсор экрана должен работать и изображение на экране должно присутствовать.

«Согласно нашей статистике, iPhone различных поколений – это самые популярные устройства, которые россияне сдают в trade-in. Еще недавно мы принимали аппараты лишь с минимальными повреждениями, что значительно сужало возможности для наших клиентов. Но уже сегодня клиент может получить существенную скидку на покупку нового смартфона за счет аппарата, восстановление которого для его владельца экономически нецелесообразно», – отметил Кирилл Шибанов, генеральный директор «Мегафон Ритейл».

Эксклюзивным партнером «Мегафона» по программе trade-in телефонов является SmartPrice, крупнейший оператор услуги trade-in в России.

«По нашим оценкам, на рынке до 40% мобильных устройств имеют серьезные сколы или трещины на экранах. Сдать такое устройство в trade-in выгоднее, чем продавать или пытаться чинить. В частности, замена экрана iPhone 7 на неоригинальный, либо снятый с другого телефона стоит в мастерских не менее 7-8 тыс. руб. А в trade-in за разбитый iPhone 7 с памятью в 256 ГБ можно получить до 14 тыс., плюс дополнительную скидку от 2 до 10 тыс. руб. от оператора на покупку другого нового смартфона. Таким образом, появляется возможность выручить существенную сумму за разбитый аппарат, который лежит у вас дома без дела или просто неудобен в использовании», – отметил Владислав Овчинников, генеральный директор SmartPrice.

Согласно данным «Мегафона», за 7 месяцев действия программы trade-in, Apple сдавали в 70% случаев. На первом месте по распространенности среди обмениваемых смартфонов в линейке Apple были iPhone 5s 16 ГБ SpaceGray, доля этих аппаратов в общем объеме устройств составила 10%. На втором месте — iPhone 6 16 ГБ SpaceGray с долей 5%, на третьем — iPhone 5s 16 ГБ Silver с долей 4,5%.

По оценкам SmartPrice, в 2017 г. объем рынка подержанных смартфонов составил 20-25 млрд руб. в денежном и 6 млн единиц – в штучном выражении. В 2018 г. ожидается рост этого рынка на 20%.