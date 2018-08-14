Hitachi Vantara названа лидером в отчете Gartner «Магический квадрант для массивов твердотельных дисков» за 2018 г.

Недавно Hitachi Vantara объявила о расширении семейства массивов VSP целиком на базе флэш-памяти (AFA), обновлениях программной системы Hitachi Vantara на базе искусственного интеллекта, предназначенной для аналитики и автоматизации ИТ-сред, и распространении на новые решения единственной в отрасли гарантии доступности данных на уровне 100%. Совместное использование этих решений позволит компаниям модернизировать центры обработки данных (ЦОД), обеспечив их интеллектуальное автономное функционирование и беспрецедентно высокую степень гибкости и масштабируемости, что повлияет на сокращение затрат и повышение операционной эффективности.

«Мы очень рады войти в число лидеров рынка твердотельных массивов второй год подряд, – сообщил Ири Трашански (Iri Trashanski), старший вице-президент Hitachi Vantara по инфраструктурам и передовым продуктам. – Hitachi руководствуется стремлением разрабатывать ориентированные на данные решения, способные обеспечить бизнесу конкурентные преимущества в цифровую эпоху. Мы считаем, что истории успеха реальных компаний и показатели окупаемости инвестиций, каждый день демонстрируемые нашими заказчиками, неопровержимо доказывают: Hitachi продолжает выводить на рынок ценные инновационные разработки, которые компании могут задействовать уже сегодня, создавая прочный фундамент для успешного будущего».

Скачать экземпляр полного отчета Gartner «Магический квадрант для массивов твердотельных дисков» за июль 2018 г. на сайте Hitachi Vantara (требуется регистрация).

