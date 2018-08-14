«Дневник.ру»: более 30% российских школ перешли на электронные журналы

«Дневник.ру», цифровая образовательная платформа, резидент фонда «Сколково», провела исследование, в котором поучаствовали 16 тыс. учителей, учеников и родителей из 74 регионов страны.

Полный переход школ на безбумажный формат ведения журналов констатировали 36% опрошенных педагогов. Кроме того, постепенно происходит отказ и от обычных дневников в пользу электронных – этот факт подтвердили 22% учителей и 25% учеников.

Такое внимание к цифровым ресурсам во многом обусловлено тем, что педагоги довольно оперативно размещают там необходимую информацию – в течение 1-2 суток. Так считают 76% учеников и 64% родителей.

Ксения Колесова, руководитель методического сопровождения инвестиционных проектов «Дневник.ру», сказала: «Основным фактором, сдерживающим массовый переход на электронные журналы и дневники, по-прежнему остается недостаточное материально-техническое оснащение российских школ. Об этом сообщили 44% респондентов. Есть и другие трудности, например, слабые ИТ-компетенции довольно большого числа педагогов. Уверена, что планомерное решение этих проблем позволит повысить качество современного школьного образования, в том числе минимизировать объемы бумажной отчетности».

Екатерина Рыжкова, руководитель направления «Образование» ИТ-кластера фонда «Сколково», сказала: «Недавно министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что только 16% преподавателей, по результатам исследования, владеют компьютером на достаточном уровне. Государство сейчас ориентировано на исправление этой ситуации. В рамках программы "Цифровая экономика", в реализации которой активное участие принимает фонд "Сколково", планируется массовое повышение квалификации учителей, а также оснащение школ необходимым оборудованием и стабильным интернетом».

Педагоги ждут этих изменений и готовы расширять область применения цифровых технологий в учебном процессе. Так, 84% учителей подтвердили, что в их школах уже оформлена вся необходимая документация по отказу от бумажного журнала.