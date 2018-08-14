«ДЛЛ Лизинг» выполнила требования российского законодательства с помощью облака LanCloud

LanCloud предоставил сервис Cloud SharePoint для локализации персональных данных DLL.

В результате DLL в кратчайшие сроки перенесла всю персональную информацию партнеров на территорию РФ, обеспечив удобную совместную работу сотрудников из любого места с любого устройства. В частности, сотрудники DLL получили возможность удаленно работать с документами через браузер, общую сетевую папку и смартфоны. Широкие возможности по управлению правами доступа к Cloud SharePoint позволили решить задачи безопасности и конфиденциальности данных.

Партнеры и лизингополучатели, являющиеся российскими компаниями, в рамках сотрудничества передают DLL различные документы, содержащие персональные данные. Как известно, в России передача, хранение и обработка персональных данных регламентируется законодательством. Помимо действующего ранее ФЗ-152, с 1 сентября 2015 г. вступил в силу ФЗ-242, который, в частности, требует осуществлять хранение и обработку персональных данных российских граждан на территории Российской Федерации.

«Согласно Федеральному закону "О персональных данных" №152-ФЗ хранение и обработка персональных данных российских граждан должна осуществляться на территории Российской Федерации, в связи с чем DLL, имея серверы в Нидерландах, столкнулось с необходимостью поиска решения для соблюдения российского законодательства. Таковым решением было выбрано использование облачных сервисов, которое, по сравнению с приобретением и установкой серверов на территории РФ, имело преимущества по затратам и обслуживанию. Из имеющихся на российском рынке предложений был выбран готовый облачный SааS-сервис Cloud SharePoint от компании LanCloud.» – омтетила Юлия Кулага, руководитель направления оптимизации и автоматизации процессов «ДЛЛ Лизинг».

DLL — это глобальная партнерская финансовая компания с капиталом более 30 млрд евро. С момента образования в 1969 г. в Нидерландах, активно развивалась, открывая офисы по всему миру, и в 2007 г. пришла на Российский рынок в качестве ООО «ДЛЛ Лизинг» (DLL). DLL в России предлагает программы финансирования для сельского хозяйства, пищевой промышленности, здравоохранения, строительства, транспортной сферы и офисных технологий.

Cloud SharePoint – это готовый облачный сервис совместной работы с документами на базе Microsoft SharePoint Server, развёрнутый в российском ЦОД в соответствие с ФЗ-242. Сервис позволяет работать с документами в браузере и приложениях Microsoft Office на компьютере или смартфоне, а также синхронизировать документы при помощи OneDrive для бизнеса.