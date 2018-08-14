D-Link начала российские продажи IP АТС N8000 Asterisk Edition

D-Link объявила о начале поставок IP АТС N8000 Asterisk Edition. Решение рекомендуется для применения в офисах, гостиничных комплексах, медицинских учреждениях, call-центрах и других компаниях с потребностью в обработке большого количества телефонных вызовов.

Аппаратно решение реализовано на базе терминального клиента N8000 с двухъядерным процессором Intel Atom 1,33 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR3L и 8 ГБ памяти eMMC. В качестве программного обеспечения используется открытая платформа для построения телефонных систем Asterisk 15 c FreePBX 13 под управлением Ubuntu 16.04.

IP АТС N8000 Asterisk Edition поддерживает до 500 абонентов и до 200 одновременных вызовов, перевод, парковку, переадресацию и перехват вызовов, интерактивное голосовое меню для входящих вызовов (IVR), постановку в очередь до 50 вызовов и распределение их по операторам, автоответчик, голосовую почту, отправку сообщений на электронную почту, конференцсвязь с участием до 50 пользователей, запись телефонных разговоров на внешний накопитель, до 200K записей в журнале вызовов без подключения дополнительной памяти (CDR), объединение удаленных офисов в единую телефонную сеть, подключение удаленных сотрудников с предоставлением внутреннего номера, интеграцию с внешними системами и ПО (CRM, сайтом и пр.).

Техническая поддержка и сервисное обслуживание решения обеспечиваются российским представительством компании D-Link.

Решение применимо как экономичная интеграция функций голосовой связи в компаниях малого и среднего бизнеса, для объединения удаленных офисов компании по защищенному каналу связи с бесплатными звонками между подразделениями.

IP АТС N8000 Asterisk Edition доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $464.