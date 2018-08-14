Check Point обнаружил уязвимость в «песочнице» Android

Исследователи Check Point Software Technologies обнаружили брешь в «песочнице» Android — защищенной области хранения данных на устройствах Android. Ее функция — не позволять вредоносным приложениям воздействовать на другие приложения, а также наносить вред самой ОС.

Некоторые приложения хранят данные не в песочнице Android, а во внешнем хранилище (либо в разделе на устройстве, либо на внешней SD-карте), что создает потенциальную опасность для пользователя. Злоумышленники могут атаковать устройства, автоматически загружая неизвестные вредоносные приложения, проводить атаки типа «отказ в обслуживании» для легитимных приложений и даже вызвать сбои в их работе, а также атаки типа «внедрение кода», которые затем могут запускаться в привилегированном контексте атакуемого приложения.

Внешнее хранилище устройства Android является общедоступной областью, которая может быть обнаружена или изменена сторонним (вредоносным) приложением. Android не предоставляет встроенных средств защиты для данных, хранящихся во внешнем хранилище. Он предлагает только рекомендации для разработчиков, как должным образом использовать этот ресурс. Не все разработчики понимают важность средств безопасности и разбираются в потенциальных рисках, а также не всегда следуют рекомендациям. Многие предустановленные и популярные приложения игнорируют рекомендации Android и хранят конфиденциальные данные в незащищенном внешнем хранилище. Это может привести к атаке «Man-in-the-Disk», которая может привести к манипулированию и/или злоупотреблению незащищенными конфиденциальными данными. Изменение данных может привести к нежелательным результатам на устройстве пользователя.