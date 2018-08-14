«Базальт СПО» и «Новые облачные технологии» объявили о совместимости ОС «Альт» и решения «МойОфис»

«Базальт СПО» и «Новые облачные технологии» объявили об успешном завершении тестирования последних версий своих продуктов: «МойОфис Стандартный» и «МойОфис Образование» разработки компании «Новые облачные технологии» с операционными системами на платформе Альт компании «Базальт СПО».

На базе ОС «Альт» и офисного пакета «МойОфис Стандартный» организации могут создавать готовые рабочие места госслужащих и офисных сотрудников, оснащенные полным набором необходимого программного обеспечения для работы с документами. Программный комплекс может применяться в органах государственной власти, государственных корпорациях, в образовательных учреждениях и бизнес-структурах.

«Альт» – защищенные и доступные операционные системы с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, с помощью которых можно осуществить как быстрое развертывание сети для обеспечения инфраструктуры предприятия, так и установку на персональный компьютер. Операционные системы «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер», «Альт Образование» и «Альт Линукс СПТ» 7.0 (сертифицированная ФСТЭК России) входят в единый реестр российского ПО. Правообладателем «Альт 8 СП», также входящей в Единый реестр и имеющей сертификат Министерства Обороны РФ, является ИВК.

«МойОфис Стандартный» – набор приложений для работы с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями, а также для управления почтой, календарем и контактами на рабочих станциях. ПО «МойОфис Стандартный» внесено в единый реестр отечественного ПО, а также имеет сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям к отсутствию недекларированных возможностей по 4 уровню контроля и может применяться в системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию. «МойОфис Стандартный» позволяет работать на операционных системах Windows, Linux и не требует подключения к интернету.

Подтверждена полная совместимость и корректность работы продуктов, что позволяет рекомендовать «МойОфис Стандартный» и «МойОфис Образование» для работы в операционных системах «Альт Линукс СПТ» 7.0, «Альт Рабочая станция», «Альт Образование» и «Альт 8 СП».