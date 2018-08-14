AMD представила процессор Ryzen Threadripper второго поколения для настольных ПК

AMD сообщила о начале поставок процессора AMD Ryzen Threadripper 2990WX второго поколения с 32 ядрами и 64 потоками. Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения на базе архитектуры 12 нм «Zen+» x86 обладают максимальным количеством вычислительных потоков среди настольных процессоров, а флагманская модель, по данным AMD, обеспечивает до 53% более высокую производительность, чем лучший процессор конкурентов.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения поддерживают большое количество интерфейсов ввода/вывода, они совместимы с существующими материнскими платами на базе чипсета AMD X399 после простого обновления BIOS. В результате производители готовых систем получают более широкий выбор для создания разных решений - от high-end настольных ПК до рабочих станций.

«Мы создали процессоры Ryzen Threadripper, потому что видели возможность предоставить невиданные ранее уровни многопоточных вычислений для высоких потребностей создателей, игроков и энтузиастов, формирующих рынок HEDT, - сказал Джим Андерсон, старший вице-президент и руководитель подразделения вычислительных и графических систем AMD. - Вместе со вторым поколением процессоров мы поднялись на совершенно новый уровень - теперь мы говорим о самом большом и мощном процессоре для настольных ПК за всю историю».

«AMD оживили рынок ПК, запустив процессоры Ryzen, создав убедительные новые возможности для покупателей производительных ПК, - сказал Алекс Херрера, аналитик и автор отчета по рабочим станциям в Jon Peddie Research. - Теперь, вместе со вторым поколением AMD Ryzen Threadripper, AMD делает то же самое для профессиональных пользователей, создавая новые возможности выбора для пользователей с высокими запросами на рынке рабочих станций».

Серия процессоров AMD WX демонстрирует максимальное количество ядер в своем классе, в нее входят модель Ryzen Threadripper 2990WX с 32 ядрами/64 потоками и Ryzen Threadripper 2970WX с 24 ядрами/48 потоками. Они стали воплощением многоядерной производительности, созданной специально для просьюмеров, которым нужна чистая вычислительная мощность для поддержки самых тяжелых рабочих процессов.

По данным AMD, Ryzen Threadripper 2990WX второго поколения демонстрирует до 53% более высокую многопоточную производительность по сравнению с Core i9-7980XE1; Ryzen Threadripper 2990WX обеспечивает до 47% более высокую производительность в задачах рендеринга, чем Core i9-7980XE.

AMD расширили возможности AMD Ryzen Threadripper второго поколения в X-серии за счет более высокой базовой и разогнанной частот, предлагая энтузиастам, создателям, геймерам и любителям поточного вещания необходимые им параметры производительности, а также условия для работы компьютерных игр. 16-ядерный/32-поточный Ryzen Threadripper 2950X, по данным AMD, показывает до 41% больше многопоточной производительности, чем Core i9-7900X.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения используют улучшенную технологию AMD SenseMI Technology с Precision Boost 2, а также функцию Extended Frequency Range 2 (XFR2), которые дают прирост производительности.

Дополнительная мощность и ценность достигаются за счет технологии AMD StoreMI: Все обладатели платформ X399 теперь получат бесплатный доступ к технологии AMD StoreMI, которая позволяет предварительно сконфигурированным ПК загружать файлы, игры и приложения с дисков высокой емкости на скоростях, сравнимых с SSD.

Утилита Ryzen Master: Как все процессоры AMD Ryzen, второе поколение AMD Ryzen Threadripper полностью разблокированы. Вместе с обновленной утилитой AMD Ryzen Master, компания AMD добавила новые функции, такие как быстрое обнаружение ядер на кристалле и CCX, расширенные возможности управления оборудованием, а также простые схемы оптимизации нагрузок в один клик.

Precision Boost Overdrive (PBO): Новая функция повышения производительности позволяет отменить ограничения разгона в многопоточном режиме за счет дополнительного питания на материнских платах премиального класса.

Все процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения поддерживаются на целой экосистеме уже выпущенных материнских плат и на всех платформах X399 после простого обновления BIOS. Они уже были представлены ведущими производителями материнских плат, включая ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI.

32-ядерные и 64-поточные AMD Ryzen Threadripper 2990WX уже доступны в продаже, начиная с 13 августа 2018 года в сетях глобальных ритейлеров и через системных интеграторов. 16-ядерные и 32-поточные AMD Ryzen Threadripper 2950X ожидаются в продаже 31 августа 2018 года, а AMD Ryzen Threadripper 2970WX и 2920X запланированы на октябрь 2018 года.