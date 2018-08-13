В компании «Связной | Евросеть» назначен новый главный операционный директор

Объединенная компания «Связной | Евросеть» объявила о назначении COO — Оксана Гуськова заняла должность с 13 августа 2018 года.

Оксана Гуськова имеет 16-летний опыт управления операционным бизнесом в федеральных компаниях из ТОП-3 в своих сегментах рынка — PepsiCo, Pernod Ricard, «Вимм-Билль-Данн», «РусАгро», «Мистраль» с численностью сотрудников до 12 тыс. человек.

Оксана специализируется на таких сферах бизнеса как повышение операционной эффективности, оптимизация структур управления, создание новых источников дохода компании, кризис-менеджмент, интеграция бизнес-процессов.

«Компании предстоит реализовать множество изменений в соответствии с новой стратегий развития. Оксана должна сделать так, чтобы технологическое оснащение наших процессов соответствовало новой цифровой реальности смешения виртуального и материального мира», — отметил CEO объединенной компании «Связной | Евросеть» Александр Малис.

«Связной | Евросеть – крупнейший высотехнологичный ритейлер, и я очень рада стать частью этой компании с отличной динамикой, огромным потенциалом роста и командой профессионалов. В новой должности передо мной стоят амбициозные задачи по эффективному управлению бизнес-процессами компании, организации масштабных интеграций внутренних структур и подразделений, которые позволят сделать объединенную компанию максимально эффективной и конкурентной на рынке», — отметила Оксана Гуськова, COO объединенной компании «Связной | Евросеть».