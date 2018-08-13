Tele2 проведет хакатон по анализу и обработке естественного языка

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщил о проведении хакатона Tele2 HACK – состязание разработчиков и ИТ-специалистов: участникам предстоит найти решение бизнес-задачи на основе анализа больших данных (big data). Конкурсанты будут работать над новым проектом компании по переводу личного общения с абонентами в цифровое пространство, а лучшие из программистов смогут присоединиться к команде оператора. Tele2 HACK пройдет 18 августа 2018 г. в главном офисе компании.

Tele2 приглашает на хакатон студентов 4-го курса бакалавриата, магистров и выпускников в области ИТ, математики, техники или статистики, имеющих опыт в решении задач в сфере анализа и обработки естественного языка (Natural language processing). Оператор заранее предоставит конкурсантам обезличенные данные, позволяющие подготовиться к соревнованию. Это эксклюзивная выборка диалогов с абонентами на разных онлайн-платформах. В день хакатона участники получат конкретные задачи и подумают, как перевести общение с клиентами в цифровой формат без потери качества обслуживания.

Желающие могут принять участие в состязании индивидуально, создать свою команду (до четырех человек) или объединиться с другими конкурсантами уже на старте. Подать заявку можно на сайте проекта. Победители получат денежное вознаграждение – призовой фонд составляет 225 тыс. руб. Самые талантливые программисты смогут попасть в команду Tele2 в аналитиков данных – одной из наиболее престижных профессий в телеком-отрасли.

Кроме денежного вознаграждения, конкурсанты получат опыт работы над реальной бизнес-задачей с оценкой от профессионалов отрасли. В число экспертов хакатона вошли ведущие аналитики больших данных Tele2, а также специалисты из «Техносерва» и Delta Solutions. Выбирать наиболее успешные проекты и определять победителей будут члены жюри: Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2, Светлана Скворцова, директор по стратегии Tele2, Антон Мерзляков, директор по big data в Tele2, Андрей Жигулев, директор по венчурным проектам Tele2, Георгий Шатиров, директор центра компетенций big data в «Техносерве», и Павел Плесков, chief data scientist в Data Nerds. Tele2 HACK проводится в партнерстве с Changellenge >> – образовательной платформой и ведущим агентством по работе с талантами.

Светлана Скворцова, директор по стратегии Tele2, сказала: «Сегодня аналитика на основе big data пользуется большим спросом и занимает ведущее место в бизнес-стратегии Tele2. Цель хакатона – заинтересовать молодых и амбициозных людей, вовлечь их в конкретный проект и помочь получить реальный опыт. Все проекты будут сопровождаться заключением экспертов, что позволит участникам узнать объективную оценку своей работы и учесть комментарии в профессиональной деятельности. Для нас хакатон означает не только возможность решить актуальную бизнес-задачу, но также привлечь перспективных и талантливых специалистов».

Андрей Алясов, генеральный директор компании Changellenge>>, отметил: «Хакатон – это отличная возможность для участников погрузиться в особенности реальных бизнес-задач в кратчайшие сроки. Мы в Changellenge>> организуем уже не первое подобное событие и делаем все для того, чтобы каждый талантливый специалист мог проявить себя и быть замеченным топовым работодателем. Tele2 Hack дает ребятам именно такой шанс, ведь на кону не только денежные призы, но и карьера в лидирующей в своей отрасли компании».