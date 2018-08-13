«Ростелеком» займется продажей техники Alcatel

«Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие «Ростелекома») и бренд Alcatel договорились о сотрудничестве. Теперь в салонах связи «Ростелекома» представлены модели смартфонов продуктовой линейки Alcatel 2018 г.

Alcatel 1 – одно из первых устройств на рынке под управлением новейшей ОС Android 8 Oreo (версия Go). Платформа специально создана для устройств начального уровня, чтобы обеспечить их более устойчивую работу. Кроме того, смартфон имеет оригинальный дизайн, экран FullView 18:9 и камеру с набором специальных функций для создания и редактирования фото.

Смартфоны серии 3 отличаются красивым эргономичным дизайном и оптимальным сочетанием характеристик, включая экран FullView 18:9 и функцию разблокировки по лицу. Смартфон Alcatel 3X имеет 5,7-дюймовый экран IPS HD+ и сверх широкоугольную двойную основную камеру. У Alcatel 3L компактный 5,5-дюймовый экран IPS HD+ и текстурированная отделка корпуса.

«Благодаря сотрудничеству с брендом Alcatel в салонах связи "Ростелекома" увеличился выбор качественных и недорогих смартфонов с оптимальным соотношением технических характеристик и цены. Наши специалисты также могут помочь выбрать и подключить оптимальный тарифный план на услуги мобильной связи "Ростелекома" и рассказать об особых преимуществах, доступных абонентам, которые пользуются несколькими услугами компании одновременно», — сказала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор «Ростелеком-Розничные системы».

«Сотрудничество с компанией "Ростелеком" – это расширение географии продаж смартфонов Alcatel, а значит еще один шаг навстречу клиенту», — сказал Андрей Сергеев, генеральный директор «ТиЭмСи Рус», дочерней компании TCT Mobile International Limited, которая занимается продажами и продвижением мобильных устройств Alcatel в России и странах СНГ.

Кроме смартфонов в августе в салонах связи «Ростелекома» появится 4G Wi-Fi-роутер Alcatel MW40V для высокоскоростного доступа в интернет. Роутер Alcatel MW40V на платформе Qualcomm MDM9207 поддерживает до 15 Wi-Fi-клиентов и обеспечивает высокопроизводительное и бесперебойное подключение к сети, где бы вы ни находились: на даче, в командировке или в путешествии.

В центрах продаж и обслуживания можно оперативно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома. Например, с помощью мобильного приложения «Интерактивное ТВ» на смартфоне, то есть практически в любом месте, можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома, а еще пользоваться «Видеопрокатом» и другими дополнительными сервисами. При этом мобильный интернет-трафик не тарифицируется и не использует мегабайты подключенных пакетов.