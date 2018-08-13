Ростех разработал дрон для мониторинга в условиях нулевой видимости

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех разработал дрон ORION-DRONE, оснащенный набором оптического оборудования для мониторинга в видимом, ультрафиолетовом и коротковолновом диапазоне инфракрасного спектра. Благодаря SWIR-камере дрон может вести наблюдение даже в условиях нулевой видимости.

Малогабаритный, легкоуправляемый дрон может быть использован для оценки состояния дорожного покрытия, выявления правонарушений, контроля энергетического оборудования, обнаружения утечки газов, а также в условиях чрезвычайных ситуаций, аварий и стихийных бедствий.

ORION-DRONE оснащен ультрафиолетовой камерой (ULTRA-камера) и камерой коротковолнового инфракрасного диапазона спектра (SWIR-камера), видеотрансляция с которых передается на монитор пилота, с возможностью переключения между камерами с пульта управления. Главным преимуществом дрона является наличие SWIR-камеры, которая принимает излучение, исходящее не от самих объектов, а отраженное ими, с высокой степенью детализации.

«Дрон передает сигнал в режиме реального времени на расстоянии до 10 км. Скорость его полета составляет 100 километров в час. Время работы на одной подзарядке – около часа, что позволяет проводить мониторинг на значительном удалении от пункта управления. Основное преимущество дрона – его уникальная оптика, которая позволяет вести наблюдение в условиях сильного тумана, задымления, дождя или снегопада. При этом стоимость нашей продукции ниже зарубежных аналогов примерно на 20%. Мы видим высокий потенциал у этой разработки как на российском, так и на внешнем рынках», - отметила директор по коммуникациям госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Благодаря возможности зависания и приближения к необходимому объекту, ORION-DRONE получает наиболее точные данные об исследуемых объектах, а установленные инфракрасные и ультрафиолетовые камеры позволяют осуществлять круглосуточное наблюдение при любых погодных и климатических условиях.

ORION-DRONE не требует специально подготовленной площадки для запуска. При потере сигнала от оператора дрон автоматически возвращается на точку взлета. Оригинальная система складных лучей и быстроразъемное крепление подвесного оборудования обеспечивают удобство перевозки и компактное хранение.

«Дроны активно применяются в гражданском секторе, в том числе службами МЧС. Речь идет о поисково-спасательных операциях, работах на местах стихийных бедствий – везде, где требуется найти объекты, в силу обстоятельств невидимые нашему глазу. Отмечу, что камерам “Швабе” находят применение и в других областях человеческой деятельности – например, в медицине и строительстве», – сказал первый заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию холдинга «Швабе» Сергей Попов.