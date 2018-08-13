QTECH получил от Минпромторга РФ статус отечественного производителя

QTECH официально получила от Минпромторга РФ статус отечественного производителя. Принимая решение о присвоении статуса, Межведомственный экспертный совет (МЭС) учитывал уровень локализации производства, полноту конструкторской документации, уровень гарантийного и послегарантийного обслуживания, возможность осуществлять полный цикл сборки оборудования на территории Российской Федерации и многие другие факторы.

По итогам рассмотрения заявки комиссия единогласно подтвердила соответствие разработанного продукта QTECH необходимым критериям.

Присвоение статуса отечественного производителя дает компании QTECH новые возможности сотрудничества с предприятиями госсектора и муниципальными структурами, а также участия в различных программах импортозамещения.

Начав процесс локализации производства еще в 2007 году, компания QTECH ежегодно наращивает объемы выпускаемой продукции. В планах компании — расширение продуктовых линеек, производимых на территории России.

С получением статуса QTECH сможет более эффективно конкурировать на внутреннем рынке с продукцией зарубежных производителей.

Компания QTECH — российский производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования. Как проектный вендор, QTECH предлагает законченные решения на базе собственных разработок: от сложного активного оборудования до пассивных решений и средств обеспечения сетей.

У компании широкий многопрофильный продуктовый портфель, включающий в себя коммутационное и wi-fi оборудование, системы видеонаблюдения, IP-телефонию и многое другое.

Оборудование QTECH на протяжении многих лет зарекомендовало себя на рынке операторов связи и интернет-провайдеров, где требования к надежности оборудования особенно высоки.

Среди клиентов QTECH — крупные операторы связи, такие как «Ростелеком» и «Транстелеком», а также государственные структуры и корпоративные заказчики.

На сегодняшний день на оборудовании QTECH реализовано множество проектов построения сетевой инфраструктуры компаний, в том числе ряд крупных федеральных проектов, среди которых выборы Президента РФ и Зимние Олимпийские игры в Сочи.

Компания QTECH является участником программ импортозамещения, партнером Агентства Стратегических Инициатив (АСИ), Российского Экспортного Центра (РЭЦ) и Ассоциации Интернета Вещей (АИВ ФРИИ).

У компании QTECH пять региональных представительств в России, Центр разработки в г. Рязани, а также Центр Технической Компетенции в «Сколково».